Рішення має бути зараз: Зеленський закликав визнати Росію країною-терористом

Президент зазначив, що рішення необхідне вже зараз

"Має бути чітке юридичне визнання Росії державою-терористом. Особливо я звертаюся до Сполучених Штатів Америки", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що удар по Оленівці - це свідомий російський воєнний злочин, масове вбивство українських військовополонених.

"Зараз гаранти (МКЧХ і ООН - ред.) мають реагувати. Маємо захистити життя сотень українських військовополонених", - сказав президент.

Раніше українські органи влади опублікували спільну заяву про масове вбивство військовополонених з боку Росії.

Детальніше про теракт читайте в матеріалі "Навмисне продумане вбивство: все що відомо про удар росіян по колонії в Оленівці".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.