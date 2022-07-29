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Рішення має бути зараз: Зеленський закликав визнати Росію країною-терористом

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Росію мають визнати країною-терористом після масового вбивства українських військовополонених в Оленівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

Президент зазначив, що рішення необхідне вже зараз

"Має бути чітке юридичне визнання Росії державою-терористом. Особливо я звертаюся до Сполучених Штатів Америки", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що удар по Оленівці - це свідомий російський воєнний злочин, масове вбивство українських військовополонених.

"Зараз гаранти (МКЧХ і ООН - ред.) мають реагувати. Маємо захистити життя сотень українських військовополонених", - сказав президент.

Раніше українські органи влади опублікували спільну заяву про масове вбивство військовополонених з боку Росії.

Детальніше про теракт читайте в матеріалі "Навмисне продумане вбивство: все що відомо про удар росіян по колонії в Оленівці".

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Володимир Зеленський