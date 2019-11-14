Решение Бундестага ничего не меняет в газовой директиве ЕС, - Альтмайер

Решение парламента Германии об имплементации газовой директивы Евросоюза ничего не меняет. Об этом заявил федеральный министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер, передает пресс-служба немецкого правительства.

По его словам, данный закон реализует европейский компромисс, который определит, как будет действовать Германия в соответствии с правилами энергетического рынка в будущем.

"В будущем будут применяться правила разделения прав собственности, доступа третьих сторон, регулирования сборов и прозрачности, поскольку газопроводы прокладываются на территории и в прибрежных водах стран-членов ЕС. Таким образом, мы поддерживаем баланс между нашей безопасностью поставок и необходимостью защиты потребителей и конкурентоспособности", - заявил Альтмайер

Он также добавил, что правка, внесенная правящей коалицией, ничего не меняет.

Напомним, ранее Бундестаг принял законопроект об имплементации обновленной газовой директивы ЕС. В частности, были одобрены изменения с поправками, которые позволяют вывести из-под действия европейских правил часть газопровода "Северный поток-2".