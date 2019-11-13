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Гончарук прокомментировал имплементацию Бундестагом газовой директивы ЕС

Новости » Политика     13.11.2019 - 23:47
Гончарук прокомментировал имплементацию Бундестагом газовой директивы ЕС
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Глава украинского правительства поприветствовал решение Бундестага

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинское правительство приветствует имплементацию Бундестагом газовой директивы Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Гончарука.

По его словам, Украина ожидает, что энергетический регулятор Германии также будет действовать в строгом соответствии с директивой.

"Правительство Украины приветствует имплементацию Бундестагом Газовой директивы ЕС 1:1. Мы ожидаем, что независимый энергетический регулятор Германии также будет действовать в строгом соответствии с директивой. Эту позицию также поддержала Европейская комиссия", - заявил Гончарук.

Гончарук прокомментировал имплементацию Бундестагом газовой директивы ЕС

Напомним, сегодня, 13 ноября, Бундестаг принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Европейского союза. Согласно газовой директиве, правила, действующие на территории Евросоюза, будут распространяться на газопроводы, которые не входят в объединения стран, если проходят через территорию стран-членов ЕС.

Ранее Украина призвала Европарламент остановить попытки Германии вывести "Северный поток-2" из-под действия газовой директивы Европейского союза.

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