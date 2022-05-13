"Решение уже близко": Кулеба о вопросе введения эмбарго на российскую нефть

"Пока Россия и дальше продает газ и нефть в ЕС, ее карманы будут достаточно полными, чтобы продолжать войну. Нелепость ситуации в том, что украинская экономика страдает от российской экономики и разрушений намного больше, чем российская экономика страдает от санкций. Я не хочу сказать, что санкции не работают. Уже введенные санкции имеют большое значение в среднесрочной перспективе. Санкции против российской оборонной промышленности помогают нам, потому что Россия не может производить современные вооружения и бросать их в бой. Но РФ делает большие деньги на продажи нефти и газа в Европу. Это должно прекратиться", - сказал Кулеба.

По словам министра, решение вопроса с нефтью уже близко, и европейские страны тяжело работают над решению вопроса с газом.

"У меня есть очень осторожный оптимизм после моего визита в Берлин вчера, потому что я вижу цель найти решение проблемы с энергетической зависимости Германии от России", - добавил Кулеба.

Напомним, также глава МИД выразил мнение, что блокирование Венгрией нефтяного эмбарго может стать первым случаем разрушения европейского единства.

Ранее стало известно, что несколько стран Евросоюза допустили отсрочку нефтяного эмбарго против России. Хотя ранее сообщалось, что ЕС должен решить этот вопрос за полгода.

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