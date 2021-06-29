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Решать не Лукашенко: Латвия отреагировала на выход Беларуси из "Восточного партнерства"

Автор: РБК-Украина

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко не должен принимать решение о выходе Минска из программы "Восточного партнерства". Данное решение должны принимать граждане Беларуси.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter.

"Белорусский гражданин Лукашенко должен приостановить свою незаконную деятельность и оставить власть, которую он незаконно удерживает. Решение об участии страны в программе Восточного партнерства ЕС должен принимать народ Беларуси, а не он. Мы продолжим поддерживать белорусское гражданское общество", - написал он.

Напомним, вчера Беларусь заявила о том, что приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство". Это произошло из-за санкций Евросоюза против Беларуси.

Ранее сообщалось, что выход Беларуси из "Восточного партнерства" ЕС прокомментировали и в Украине. Украина также не оставит белорусский народ.

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БеларусьЛатвияВосточное партнерство