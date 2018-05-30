"Репортеров без границ" возмутила спецоперация СБУ по раскрытию покушения на Бабченко

Также организация обрадовалась известию о том, что Бабченко живой

Международная организация "Репортеры без границ" выражает недовольство инсценировкой Службой безопасности Украины покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом в Twitter написал генеральный директор организации Кристоф Делуа.

"RSF выражает свое глубокое возмущение в связи с разоблачением манипуляций со стороны украинских спецслужб для своей информационной войны. Государствам всегда глубоко опасные игры с фактами, а тем более на спинах журналистов", - написал Делуа.

Также он добавил, что конечно организация обрадовалась известию о том, что Бабченко оказался жив.

RSF expresses its deepest indignation after discovering the manipulation of the Russian secret services, this new step of a war of information. It is always very dangerous for a government to play with the facts, especially using journalists for their fake stories. https://t.co/XwwbepYsjc — Christophe Deloire (@chrisdeloire) May 30, 2018

Напомним, 30 мая 2018 года в ходе брифинга глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что журналист Аркадий Бабченко не погиб 29 мая.

"СБУ заблаговременно получило информацию о том, что готовится террористический акт. Мы вышли на людей, которые владели этой информацией. Они помогли нам предупредить это убийство. Было проведено решение о проведении оперативной комбинации", - сказал Грицак.