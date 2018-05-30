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"Репортеров без границ" возмутила спецоперация СБУ по раскрытию покушения на Бабченко

НовостиОбщество    30.05.2018 - 19:47
Фото: Кристоф Делуа (flickr.com worldhumanitariansummit)
Фото: Кристоф Делуа (flickr.com worldhumanitariansummit)

Также организация обрадовалась известию о том, что Бабченко живой

Международная организация "Репортеры без границ" выражает недовольство инсценировкой Службой безопасности Украины покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом в Twitter написал генеральный директор организации Кристоф Делуа.

"RSF выражает свое глубокое возмущение в связи с разоблачением манипуляций со стороны украинских спецслужб для своей информационной войны. Государствам всегда глубоко опасные игры с фактами, а тем более на спинах журналистов", - написал Делуа.

Также он добавил, что конечно организация обрадовалась известию о том, что Бабченко оказался жив.

Напомним, 30 мая 2018 года в ходе брифинга глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что журналист Аркадий Бабченко не погиб 29 мая.

"СБУ заблаговременно получило информацию о том, что готовится террористический акт. Мы вышли на людей, которые владели этой информацией. Они помогли нам предупредить это убийство. Было проведено решение о проведении оперативной комбинации", - сказал Грицак.

Аркадий Бабченко жив: подробности Спецоперацию по Бабченко СБУ готовила 2 месяца
Темы: Убийство Бабченко    Теги публикации: Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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