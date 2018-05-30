Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Репортерів без кордонів" обурила спецоперація СБУ щодо розкриття замаху на Бабченка

НовиниСуспільство    30.05.2018 - 19:47
Фото: Крістоф Делуа (flickr.com worldhumanitariansummit)
Фото: Крістоф Делуа (flickr.com worldhumanitariansummit)

Також організація зраділа звістці про те, що Бабченко живий

Міжнародна організація "Репортери без кордонів" висловлює незадоволення інсценуванням Службою безпеки України замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка. Про це у Twitter написав генеральний директор організації Крістоф Делуа.

"RSF висловлює своє глибоке обурення у зв’язку з викриттям маніпуляцій з боку українських спецслужб для своєї інформаційної війни. Державам завжди глибоко небезпечні ігри з фактами, а тим більше на спинах журналістів", - написав Делуа.

Також він додав, що звісно організація зраділа звістці про те, що Бабченко виявився живим.

Нагадаємо, 30 травня 2018 року у ході брифінгу глава Служби безпеки України (СБУ) Василь Грицак заявив, що журналіст Аркадій Бабченко не загинув 29 травня.

"СБУ завчасно отримало інформацію про те, що готується терористичний акт. Ми вийшли на людей, які володіли цією інформацією. Вони допомогли нам попередити це вбивство. Було проведено рішення про проведення оперативної комбінації", - сказав Грицак. 

Аркадій Бабченко живий: подробиці Спецоперацію по Бабченку СБУ готувала 2 місяці
Темы: Вбивство Бабченко    Теги публікації: Аркадій Бабченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Обірвався трос": в мережі розповіли про падіння з популярного атракціону (відео)
"Щира й скромна": на Донбасі вбили 15-річну українку (фото)
Український музикант потрапив в жахливе ДТП в центрі Києва (фото)
В сім'ї Олега Винника сталося горе
On Top