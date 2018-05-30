"Репортерів без кордонів" обурила спецоперація СБУ щодо розкриття замаху на Бабченка

Також організація зраділа звістці про те, що Бабченко живий

Міжнародна організація "Репортери без кордонів" висловлює незадоволення інсценуванням Службою безпеки України замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка. Про це у Twitter написав генеральний директор організації Крістоф Делуа.

"RSF висловлює своє глибоке обурення у зв’язку з викриттям маніпуляцій з боку українських спецслужб для своєї інформаційної війни. Державам завжди глибоко небезпечні ігри з фактами, а тим більше на спинах журналістів", - написав Делуа.

Також він додав, що звісно організація зраділа звістці про те, що Бабченко виявився живим.

RSF expresses its deepest indignation after discovering the manipulation of the Ukrainian secret services, this new step of a war of information. It is always very dangerous for a government to play with the facts, especially using journalists for their fake stories. https://t.co/XwwbepYsjc — Christophe Deloire (@chrisdeloire) May 30, 2018

Нагадаємо, 30 травня 2018 року у ході брифінгу глава Служби безпеки України (СБУ) Василь Грицак заявив, що журналіст Аркадій Бабченко не загинув 29 травня.

"СБУ завчасно отримало інформацію про те, що готується терористичний акт. Ми вийшли на людей, які володіли цією інформацією. Вони допомогли нам попередити це вбивство. Було проведено рішення про проведення оперативної комбінації", - сказав Грицак.