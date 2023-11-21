Репетиція реального бою. Як та чому навчаються військові бригади "Буревій"

Журналісти РБК-Україна вирушили на північ країни. Там бійці Національної гвардії України проходять навчання. Військові, які боронять країну вже не один рік, нині впродовж півтора місяці проходять бойове злагодження, перед тим, як знову відправитись на лінію фронту.

Підполковник Костянтин Вахрамєєв

Командир батальйону оперативного призначення бригади "Буревій"

"У нас сформований батальйон, який бере участь у бойових діях від початку повномасштабного вторгнення. Також є хлопці, які з 2014 року вже протягом 9 років беруть участь у цій війні. Звичайно, є люди, які приходять – новобранці, але ми створюємо їм такі умови, щоб вони потрапляли до бойових підрозділів, з ними тренувалися, щоб хлопці ділилися з ними бойовим досвідом. Таким чином проходить бойове злагодження підрозділу.

Практично 90% хлопців уже відчували, що таке бойові [дії] і що потрібно робити. З наявними засобами імітації ми відточуємо артилерійські обстріли, танкові, задимлення, мінування. Звичайно, ми не можемо до ідеалу відпрацювати бойові дії, але імітувати можемо.

Такі заходи проводяться після кожного повернення з зони бойових дій. Ми даємо особовому складу відпочити, далі виїжджаємо на навчання, а вже після занять знову виїжджаємо на бойові завдання.Такі навчання завжди показують ефективність. Це взаємодія між самим особовим складом, між офіцерами, сержантами, солдатами. Вони дивляться хто як працює. І надалі в бойових діях більш якісно використовуватимуть особовий склад, який навчений".

Василь "Бабай"

Головний сержант батальйону оперативного призначення бригади "Буревій"

"Наш батальйон безпосередньо виконує бойові завдання на лінії зіткнення з противником. Виконує різні завдання наступу, оборони. Ми брали участь в обороні Сєвєродонецька, Лисичанська, Бахмута, також брали участь в обороні Білогорівки та на Куп`янському напрямку.

На даному етапі батальйон проходить відновлення після бойових дій та злагодження підрозділів. Під час злагодження відбуваються відпрацювання боїв в різних умовах, тобто бій в польових умовах, бій в лісистій місцевості та бій в місті. Безпосередньо відбуваються дії з технікою та зброєю, які у нас є на озброєнні. Це засоби як українського виробництва, радянського, так і виробництва західних партнерів. Це і важка зброя, стрілецька зброя і зброя середньої дальності.

За останній час ворог почав діяти колонами, тобто ця тактика не сильно успішна, але, якщо враховувати те, що у ворога достатньо техніки, достатньо людей, тим паче людей, яких йому абсолютно не шкода, тобто вони їх не цінують. Так у них це закінчується успіхами, хоч і невеликими, локальними, але великою ціною техніки та людей.

Ми використовуємо бойові протоколи медиків такі як MARCH і вдосконалюємося у напрямку надання домедичної допомоги. У нас бойовий медик в бойових умовах може в жовтій зоні поставити крапельницю та накласти шви. У нас медики максимально вдосконалені в наданні допомоги і також проходить індивідуальна підготовка людей в наданні допомоги самому собі чи один одному. У нас щодня у кожного підрозділа є заняття з медичної допомоги.

Ми відпрацьовуємо евакуацію поранених, тобто надання першочергової допомоги. Якщо критична ситуація, ми навіть під час бою відправляємо евакуаційну групу, військові його (пораненого) відправляють на евакуацію і далі продовжують виконувати бойове завдання".

"Вій"

Інструктор Національної гвардії України

Коли хлопці повертаються з ротації, кожен інструктор задає собі питання – "Чому хлопців вчити?" Тобто хлопці вже були на війні, були в гарячих точках. Але тут ситуація трохи інша, кожна ротація – це новий досвід. У них там могла бути одна ситуація на ротації, а в іншій ротації у них може бути, наприклад, більше штурмових дій або інших ситуацій, до яких вони можуть бути не готові. Тому ми намагаємось дати їм максимально, щоб вони все вміли. Ми даємо 100 відсоткову базу, а все інше вони вже здобувають своїм бойовим досвідом.

Тактику злагодження ми вибираємо самостійно. Ми беремо зі своєї пам'яті якісь ситуації, котрі вже були з нами і яких не було у хлопців. Ми даємо їм вводні, що може вийти по різному, щоб вони підлаштовувалися під різні ситуації.

Сьогодні на злагодженні у нас був штурм траншеї, після чого взводи займають оборону і відбивають контратаки. З підтримкою додаткових вогневих засобів – СПГ, АГС, міномет. Після цього дві штурмові групи висосувались в рубіж 600-700 метрів до траншеї, відпрацювали по ним, зробили зачистку та відбили іще одну контратаку ворога.

"Пепсі"

Боєць Національної Гвардії

"Ми займаємось розрахунком СПГ-9. Ми вже навчились всьому. Зараз стріляємо, вражаємо цілі. Особливість цієї техніки – вона дуже гучна, якщо поряд стояти. А якщо для ворога – дуже швидкісний снаряд, дуже швидко прилітає і може нанести важкі удари. Снаряд летить на 4,5 кілометри, але зазвичай стріляємо трохи на меншу відстань, аби було точніше. В основному вражаємо піхоту або укріплення позицій".