Репетиция реального боя. Как и чему учатся военные бригады "Буревий"

Журналисты РБК-Украина отправились на север страны. Там бойцы Национальной гвардии Украины проходят обучение. Военные, которые защищают страну уже не один год, сейчас в течение полутора месяцев проходят боевое слаживание, прежде чем снова отправиться на линию фронта.

Подполковник Константин Вахромеев

Командир батальона оперативного назначения бригады "Буревий"

"У нас сформирован батальон, участвующий в боевых действиях с начала полномасштабного вторжения. Также есть ребята, которые с 2014 года уже в течение 9 лет участвуют в этой войне. Конечно, есть люди, которые приходят – новобранцы, но мы создаем им такие условия, чтобы они попадали в боевые подразделения, с ними тренировались, чтобы ребята делились с ними боевым опытом, таким образом, проходит боевое слаживание подразделения.

Практически 90% ребят уже чувствовали, что такое боевые действия и что нужно делать. С имеющимися средствами имитации мы оттачиваем артиллерийские и танковые обстрелы, задымления, минирования. Конечно, мы не можем до эталона отработать боевые деяния, но имитировать можем.

Такие мероприятия проводятся по каждому возвращению из зоны боевых действий. Мы даем личному составу отдохнуть, дальше выезжаем на обучение, а уже после занятий снова выезжаем на боевые задачи. Такие учения всегда показывают эффективность. Это взаимодействие между самым личным составом, между офицерами, сержантами, солдатами. Они смотрят кто как работает. Чтобы и в дальнейшем в боевых действиях более качественно использовать личный состав, который обучен».

Василий "Бабай"

Главный сержант батальона оперативного назначения бригады "Буревий"

"Наш батальон непосредственно выполняет боевые задания на линии столкновения с противником. Выполняет разные задачи наступления, обороны. Мы участвовали в обороне Северодонецка, Лисичанска, Бахмута, также участвовали в обороне Белогоровки и на Купянском направлении".

На данном этапе батальон проходит восстановление после боевых действий и слаживание подразделений. Во время слаживания происходят отработки боев в разных условиях, то есть бой в полевых условиях, бой в лесистой местности и бой в городе. Непосредственно происходят действия с техникой и оружием, которые у нас есть на вооружении. Это средства как украинского производства, советского, так и производства западных партнеров. Это и тяжелое оружие, стрелковое оружие и оружие средней дальности.

За последнее время враг начал действовать колоннами, то есть эта тактика не сильно успешна, но, если учитывать то, что у врага достаточно техники, достаточно людей, тем более людей, которых ему совершенно не жалко, то есть они их не ценят. Да у них это заканчивается успехами, хоть и небольшими, локальными, но большой ценой техники и людей.

Мы используем боевые протоколы медиков такие как MARCH и совершенствуемся в направлении оказания медицинской помощи. У нас боевой медик в боевых условиях может поставить в желтой зоне капельницу и наложить швы. У нас медики максимально усовершенствованы в оказании помощи и проходит индивидуальная подготовка людей в оказании помощи самому себе или друг другу. У нас каждый день у каждого подразделения есть занятия по медицинской помощи.

Мы отрабатываем эвакуацию раненых, то есть оказание первоочередной помощи. Если критическая ситуация, мы даже во время боя отправляем эвакуационную группу, военные его (раненого) отправляют на эвакуацию и продолжают выполнять боевое задание".

"Вий"

Инструктор Национальной гвардии Украины

Когда ребята возвращаются из ротации, каждый инструктор задает себе вопрос – "Чему ребят учить?" То есть, ребята уже были на войне, были в горячих точках. Но здесь ситуация несколько иная, каждая ротация – это новый опыт. У них там могла быть одна ситуация на ротации, а у другой ротации у них может быть, например, больше штурмовых действий или других ситуаций, к которым они могут быть не готовы. Поэтому мы стараемся дать им максимально, чтобы все они умели. Мы даем 100% базу, а все остальное они уже приобретают своим боевым опытом.

Тактику согласования мы выбираем самостоятельно. Мы берем из своей памяти какие-то ситуации, которые уже были с нами и которых не было у ребят. Мы даем им вводные, что может получиться по-разному, чтобы они подстраивались под разные ситуации.

Сегодня на слаживании у нас был штурм траншеи, после чего взводы занимают оборону и отбивают контратаки. С поддержкой дополнительных огневых средств – СПГ, АГС, миномет. После этого две штурмовые группы высовывались в рубеж 600-700 метров до траншеи, отработали по ним, произвели зачистку и отразили еще одну контратаку врага.

"Пепси"

Боец Национальной Гвардии

"Мы занимаемся расчетом СПГ-9. Мы уже научились всему. Сейчас стреляем, поражаем цели. Особенность этой техники – она очень громкая, если рядом стоять. А если для врага – очень скоростной снаряд, очень быстро прилетает и может нанести тяжелые удары. Снаряд летит на 4,5 километра, но обычно стреляем чуть-чуть на меньшее расстояние, чтобы было точнее. В основном поражаем пехоту или укрепление позиций".