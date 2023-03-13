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Репетиція перед великою акцією. Гуменюк висловилася про підрив залізниці під Херсоном

Фото: Гуменюк висловилася про підрив залізниці під Херсоном (facebook com natusya humenyuk)
Автор: Наталія Гурковська

Підрив ділянки залізничної колії партизанами в Херсонській області є "репетицією" перед масштабною акцією. Таким чином партизани допомагають Силам оборони тримати під контролем логістику ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"Для того, щоб вчинити масштабну якусь акцію необхідно трошки порепетирувати. Крім того, треба усвідомлювати, розуміти і переспрямувати дії ворога на певні напрямки для того, щоб вивільнити для своїх дій інші", - сказала вона.

За її словами, партизани в Україні допомагають тримати під контролем логістичні і транспортні шляхи ворога.

Як повідомлялось, в Херсонській області, між населеними пунктами Абрикосівка та Раденськ, учасники партизанського руху “Атеш” підірвали залізничну колію.

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