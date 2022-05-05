Репетиция ядерного удара. В России провели военные учения вблизи стран ЕС

Россия провела военные учения в Калининградской области, которая граничит с Польшей и Литвой. Российская армия отрепетировала использование тактического ядерного оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа РФ.
Отмечается, что Россия испытала комплексы "Искандер", которые используют для запуска крылатых и баллистических ракет, в том числе и с ядерной боеголовкой.
Российские ракетчики потренировались поражать цели условного противника, в частности аэродромы, скопления техники и командные пункты, а также выводить комплексы из-под ответного удара.
Кроме того, российские моряки в Балтийском море отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности.
Напомним, ранее в Минобороны России пригрозили, что будут уничтожать конвои с иностранным оружием для Украины.
Также в российской разведке уверены, что Польша "готовит воссоединение" с Западной Украиной.
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