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Репетиция ядерного удара. В России провели военные учения вблизи стран ЕС

Фото: в России провели военные учения вблизи стран ЕС (roe ru)
Автор: Наталья Юрченко

Россия провела военные учения в Калининградской области, которая граничит с Польшей и Литвой. Российская армия отрепетировала использование тактического ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа РФ.

Отмечается, что Россия испытала комплексы "Искандер", которые используют для запуска крылатых и баллистических ракет, в том числе и с ядерной боеголовкой.

Российские ракетчики потренировались поражать цели условного противника, в частности аэродромы, скопления техники и командные пункты, а также выводить комплексы из-под ответного удара.

Кроме того, российские моряки в Балтийском море отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности.

Напомним, ранее в Минобороны России пригрозили, что будут уничтожать конвои с иностранным оружием для Украины.

Также в российской разведке уверены, что Польша "готовит воссоединение" с Западной Украиной.

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Российская ФедерацияЕвросоюзВоенные ученияЯдерное оружие