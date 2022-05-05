Репетиция ядерного удара. В России провели военные учения вблизи стран ЕС

Россия провела военные учения в Калининградской области, которая граничит с Польшей и Литвой. Российская армия отрепетировала использование тактического ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа РФ.

Отмечается, что Россия испытала комплексы "Искандер", которые используют для запуска крылатых и баллистических ракет, в том числе и с ядерной боеголовкой.

Российские ракетчики потренировались поражать цели условного противника, в частности аэродромы, скопления техники и командные пункты, а также выводить комплексы из-под ответного удара.

Кроме того, российские моряки в Балтийском море отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности.