Репарації. У Гаазі створять Міжнародний реєстр збитків, завданих росіянами Україні

"Російське вторгнення в Україну спричинило там величезні руйнування, і позови про відшкодування збитків можуть бути подані цього року до нової організації, створеної в Гаазі. Кабмін дав на це згоду", - йдеться в повідомленні.

Як пише видання, новостворена організація Schaderegister була закладена на основі резолюції ООН, що з'явилась в листопаді. Її завдання полягатиме у зібранні вимог про відшкодування збитків Україні, завданих росіянами.

"Організація Об’єднаних Націй тоді сказала: ми маємо записати масштаби збитків у певному місці, щоб ми також могли відшкодувати їх від росіян", - сказав міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра.

За його словами, збитки від конфлікту вже обчислюються сотнями мільярдів євро, адже по всій країні розбомблені школи, лікарні, будинки та дороги.

Вопке Гукстра додав, що орган чекатиме "неймовірна кількість роботи, щоб визначити збитки".

"До Реєстру можна подавати лише вимоги про відшкодування збитків, однак організація не виплачуватиме компенсацію. Ймовірно, згодом для цього буде створена міжнародна комісія. ООН вирішить це пізніше", - пише видання.

Гукстра впевнений, що "треба зробити все", щоб Росія виплатила компенсацію Україні за завдані збитки.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що це дуже важливе рішення для України.

"Це перший компонент компенсаційного механізму, дозволить зробити так, щоб Росія заплатила за все. Злочинець буде покараний і платитиме за кожен злочин. Вдячні за це важливе рішення - працюємо", - йдеться в його повідомленні.

Свою підтримку роботі реєстру висловили також країни G7.