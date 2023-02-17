Репарация. В Гааге создадут Международный реестр ущерба, нанесенного россиянами Украине

"Российское вторжение в Украину повлекло за собой огромные разрушения, и иски о возмещении ущерба могут быть поданы в этом году в новую организацию, созданную в Гааге. Кабмин дал на это согласие", - говорится в сообщении.

Как пишет издание, созданная организация Schaderegister была заложена на основе появившейся в ноябре резолюции ООН. Ее задача будет состоять в собрании требований о возмещении ущерба Украине, нанесенному россиянами.

"Организация Объединенных Наций тогда сказала: мы должны записать масштабы убытков в определенном месте, чтобы мы также могли возместить его от россиян", - сказал министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра.

По его словам, ущерб от конфликта уже исчисляется сотнями миллиардов евро, ведь по всей стране разбомблены школы, больницы, дома и дороги.

Вопке Гукстра добавил, что орган будет ждать "невероятное количество работы, чтобы определить ущерб".

"В Реестр можно подавать только требования о возмещении ущерба, однако организация не будет выплачивать компенсацию. Вероятно, со временем для этого будет создана международная комиссия. ООН решит это позже", - пишет издание.

Гукстра уверен, что "надо сделать все", чтобы Россия выплатила компенсацию Украине за нанесенный ущерб.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что это очень важное решение для Украины.

"Это первый компонент компенсационного механизма позволит сделать так, чтобы Россия заплатила за все. Преступник будет наказан и будет платить за каждое преступление. Благодарны за это важное решение - работаем", - говорится в его сообщении.

Свою поддержку работе реестра выразили также страны G7.