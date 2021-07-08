Рента на железную руду не должна включать логистику в Китай, - эксперт

Как известно, согласно законопроекту №5600, для определения налоговой базы на железную руду предлагается использовать IODEX 62% FE CFR China по данным агентства Platts, то есть, индекс цен в Китае. Однако подавляющее большинство украинских ГДКов не торгуют рудой с Китаем, поэтому нет никакой необходимости закладывать в ренту на украинском руду логистику в эту страну.

"Мы бы для себя хотели понимать прогнозируемый план уплаты в том числе ренты. Будет ли это привязка к Platts минус транспортные расходы и расходы на внутреннюю логистику", - пояснила Блонская.

Пора также отметила, что Минэкономики назвало проект №5600 дискриминационным.

"Есть пояснения к № 5600 МЭРТ, они пишут, что более чем в 3,5 раза увеличилась рента. Здесь пункт № 7 - что дискриминационные меры по отношению к железорудной отрасли недопустимы", - добавила эксперт.

Она также добавила, что сейчас цены на железную руду или на железорудное сырье выросли, однако динамика может измениться, и за 3-4 года может быть совсем другой эффект. Поэтому бизнесу нужны прогнозируемые и понятные правила, в частности относительно налогового законодательства.