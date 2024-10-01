"Рено" закрыл программу для Формулы-1: единственный клиент срочно вышел на конкурента

Французский автопроизводитель "Рено" решил свернуть программу силовых установок к изменениям регламента Королевы автоспорта в 2026 году. Конюшня "Альпин" вынуждена искать нового моториста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motorsport .

Британско-французская команда завершит сотрудничество с "Рено" после сезона-2025. Завод двигателей в Вере-Шатийоне недалеко от Парижа будет реорганизован в инженерный центр для массового рынка.

"Деятельность зодо Формулы-1 в Вере-Шатийоне, за исключением разработки нового двигателя, будет продолжаться до конца сезона 2025 года", – говорится в заявлении производителя.

Слухи о сворачивании программы "Рено" для F1 циркулировали в течение нескольких месяцев. Они усилились по возвращении в конюшню скандального функционера Флавио Бриаторе. Итальянский менеджер стремится повысить конкурентоспособность команды.

По мнению Бриаторе, главная проблема "Альпин" – слабые двигатели. Как следствие, перед регламентными изменениями он стремится найти для конюшни более мощные силовые установки. Британско-французская команда якобы продвинулась в переговорах с "Мерседесом" о поставке моторов.

"Рено" в Формуле-1

Французский автопроизводитель дебютировал в Королеве автоспорта на Гран-при Великобритании сезона-1977. В статусе команды соревновалась в 1977-1985, 2002-2011 и 2015-2020 гг., а в другие периоды компания поставляла двигатели другим конюшням.

"Рено" выиграла 2 титула чемпиона мира для Фернандо Алонсо и два Кубка конструкторов (2005, 2006). В качестве моториста производитель получил еще 10 личных и 9 командных трофеев. Самыми успешными клиентами "Рено" были чемпионские "Уильямс", "Бенеттон" и "Ред Булл". Также французские двигатели использовали "Лотус", "Лижье", "Тиррелл", "Катерхэм", "Торо Россо" и "Макларен".