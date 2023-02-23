"Ренн" – "Шахтар": анонс матчу Ліги Європи

"Ренн" – "Шахтар"

23 лютого, 22:00, Ренн, "Роазон Парк", трансляція на MEGOGO та Volia TV

Варшавська зустріч команд стала вдалим іспитом для "гірників". Підопічні Ігора Йовічевіча довели передусім собі, що життя після продажу Мудрика не зупинилося. "Шахтар" вдало скористався статусом андердога, а номінальна заміна новачка "Челсі" – хавбек Криськів – був на провідних ролях і забив м'яч.

Утім, матч-відповідь стане для "гірників" ще більшим випробуванням. По-перше, перевага "Шахтаря" залишилася мінімальною. По-друге, "Ренн" провів роботу над помилками, а в Лізі 1 перемогою над "Клермоном" (2:0) перервав серію невдач. Окрім того, в Лізі Європи 2022/23 бретонці вдома ще не програвали.

Навіть переможний перший матч показав, що "Шахтар" далекий від досконалості. Слабкою ланкою "гірників" виявилася взаємодія дуету Коноплі та Бондаря. Керманич "Ренна" помітив нервозність у грі українців на цій ділянці та переведенням Доку з протилежного флангу посилив тиск на правий сектор оборони. Та й гол "червоно-чорних" прийшов звідти...

Добра від добра, однак, не шукають. Найімовірніше, тренерський штаб "Шахтаря" випустить тих же виконавців із перших хвилин. У "Ренна" ж зміни будуть косметичними. Наприклад, згаданий Доку цілком може вийти ліворуч в атаці з перших хвилин.

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Ассіньйон, Тер'є, Траоре, Шека – Корнієнко, Швед

Під питанням: Очеретько ("Шахтар")

Орієнтовні склади на матч "Ренн" – "Шахтар"

"Ренн": Манданда – Спенс, Омарі, Белосян, Трюффер – Буріжо, Маєр, Сантамарія, Доку – Калімуендо, Гуїрі

"Шахтар": Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко – Зубков, Бондаренко, Судаков, Криськів – Траоре

Прогноз РБК-Україна Sport – 1:1

Обидві команди продемонстрували свої слабкі та сильні сторони. Оскільки голи на виїзді втратили вирішальне значення, то "Ренн" повинен забивати мінімум двічі, щоб уникнути овертайму.

Таке завдання змусить господарів грати відкритіше, тож "гірники" матимуть свої нагоди в контратаках. Важливим для "Шахтаря" буде стартовий відрізок. Якщо команда Йовічевіча не "посипеться", то кожна наступна хвилина після 20-ї наближатиме вітчизняний гранд до 1/8 фіналу.