"Ренн" – "Шахтер": анонс матча Лиги Европы

"Ренн" – "Шахтер"

23 февраля, 22:00, Ренн, "Роазон Парк", трансляция на MEGOGO и Volia TV

Варшавская встреча команд стала удачным экзаменом для "горняков". Подопечные Игора Йовичевича доказали прежде всего себе, что жизнь после продажи Мудрика не остановилась. "Шахтер" удачно воспользовался статусом андердога, а номинальная замена новичка "Челси" – хавбек Крыськив – был на ведущих ролях и забил мяч.

Впрочем, ответный матч станет для "горняков" еще большим испытанием. Во-первых, преимущество "Шахтера" осталось минимальным. Во-вторых, "Ренн" провел работу над ошибками, а в Лиге 1 победой над "Клермоном" (2:0) прервал серию неудач. Кроме того, в Лиге Европы 2022/23 бретонцы дома еще не проигрывали.

Даже победный первый матч показал, что "Шахтер" далек от совершенства. Слабым звеном "горняков" оказалось взаимодействие дуэта Конопли и Бондаря. Наставник "Ренна" заметил нервозность в игре украинцев на этом участке и перевод Доку с противоположного фланга усилил давление на правый сектор обороны. Да и гол "красно-черных" пришел оттуда...

Добра от добра, однако, не ищут. Скорее всего, тренерский штаб "Шахтера" выпустит тех же исполнителей с первых минут. В "Ренне" же изменения будут косметическими. К примеру, упомянутый Доку вполне может выйти слева в атаке с первых минут.

Дисквалифицированные: –

Травмированные: Ассиньон, Терье, Траоре, Шека – Корниенко, Швед

Под вопросом: Очеретько ("Шахтер")

Ориентировочные составы на матч "Ренн" – "Шахтер"

"Ренн": Манданда – Спенс, Омари, Белосьон, Трюффер – Бурижо, Майер, Сантамария, Доку – Калимендо, Гуири

"Шахтер": Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко – Зубков, Бондаренко, Судаков, Крыськив – Траоре

Прогноз РБК-Украина Sport – 1:1

Обе команды продемонстрировали свои слабые и сильные стороны. Поскольку голы на выезде потеряли решающее значение, то "Ренн" должен забивать минимум дважды, чтобы избежать овертайма.

Такая задача заставит хозяев играть более открыто, поэтому у "горняков" будут свои возможности в контратаках. Важным для "Шахтера" станет стартовый отрезок. Если команда Йовичевича не "посыпется", то каждая следующая минута после 20-й будет приближать отечественный гранд к 1/8 финала.