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Ренесанс Італії, мовчання Холанда і прем'єра Луческу: що сталося у Лізі націй

Фото: "Скуадра Адзурра" тріумфувала в Парижі (facebook.com/NazionaleCalcio)
Автор: Антон Федорців

Вересневе вікно нового сезону Ліги націй продовжилося вісьмома матчами в п'ятницю. Перемоги відсвяткували збірні Бельгії, Італії, Ісландії, Кіпру та Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

 

У центральному протистоянні дня "Скуадра Адзурра" здобула вольову перемогу над французами, пропустивши на 1-й хвилині – Баркола реалізував вихід віч-на-віч із кіпером. У середині тайму Дімарко класно поклав у дальній кут після стінки з Тоналі. А на старті другої половини Фраттезі в дотик завершив контратаку. Добив збірну Франції Распадорі, який майстерно розібрався з оборонцем і воротарем.

 

 

 

Натомість бельгійці впевнено розібралися з Ізраїлем. На екваторі першої 45-хвилинки Де Брюйне влучно пробив із центру штрафного. Проте, невдовзі гості відігралися з рикошетом від Кастаня. Утім, у другому таймі "червоні дияволи" швидко відновили статус-кво. Тілеманс вчасно підключився до атаки та поклав під стійку. Натомість Де Брюйне оформив дубль, реалізувавши одинадцятиметровий.

 

 

 

Зате без гольових подвигів обійшовся інший лідер "Манчестер Сіті" – норвежець Холанд. Його команда повністю контролювала перебіг подій в Алмати, але казахська збірна провела в глибокій обороні всі 90+ хвилин. Скандинави відверто награли на забитий м'яч. Фортуна, однак, цього вечора була на боці Казахстану, а збірна Норвегії зазнала першої втрати очок у турнірі.

 

 

 

Вдався другий дебют на посаді керманича збірної Румунії Мірчі Луческу. Його підопічні розгромили Косово на виїзді. Перед перервою Ман протягнув м'яч до лінії штрафного та поцілив у дальній кут. У другому ж таймі Разван Марін забив із пенальті. Остаточний рахунок у поєдинку встановив Дрегуш, зігравши на добиванні після сейву голкіпера косоварів.

 

 

До слова, напередодні розібрали тернистий шлях збірної Сан-Марино до дебютної перемоги в історії.

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