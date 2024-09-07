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Ренессанс Италии, молчание Холанда и премьера Луческу: что произошло в Лиге наций

Фото: "Скуадра Адзурра" триумфовала в Париже (facebook.com/NazionaleCalcio)
Автор: Антон Федорцив

Сентябрьское окно нового сезона Лиги наций продолжилось восемью матчами в пятницу. Победы отпраздновали сборные Бельгии, Италии, Исландии, Кипра и Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

 

В центральном противостоянии дня "Скуадра Адзурра" одержала волевую победу над французами, пропустив на 1-й минуте – Баркола реализовал выход один на один с кипером. В середине тайма Димарко классно уложил в дальний угол после стенки из Тонали. А на старте второй половины Фраттези в касание завершил контратаку. Добил сборную Франции Распадори, мастерски разобравшегося с защитником и вратарем.

 

 

 

Зато бельгийцы уверенно разобрались с Израилем. На экваторе первой 45-минутки Де Брюйне точно пробил из центра штрафной. Тем не менее, гости отыгрались с рикошетом от Кастаня. Впрочем, во втором тайме "красные дьяволы" быстро восстановили статус-кво. Тилеманс вовремя подключился к атаке и уложил под штангу. В свою очередь Де Брюйне оформил дубль, реализовав одиннадцатиметровый.

 

 

 

Зато без голевых подвигов обошелся другой лидер "Манчестер Сити" – норвежец Холанд. Его команда полностью контролировала ход событий в Алматы, но казахская сборная провела в глубокой обороне все 90 минут. Скандинавы откровенно наиграли на забитый мяч. Фортуна, однако, в этот вечер была на стороне Казахстана, а сборная Норвегии понесла первую потерю очков в турнире.

 

 

 

Удался второй дебют в должности наставника сборной Румынии Мирче Луческу. Его подопечные разгромили Косово на выезде. Перед перерывом Ман протянул мяч к линии штрафной и попал в дальний угол. Во втором тайме Разван Марин забил с пенальти. Окончательный счет в поединке установил Дрэгуш, сыграв на добивании после сэйва голкипера косоваров.

 

 

К слову, накануне разобрали тернистый путь сборной Сан-Марино к дебютной победе в истории.

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