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Renault продает свою долю в АвтоВАЗе

Фото: Renault продает АвтоВАЗ (flickr.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Группа Renault продает свою долю в российском АвтоВАЗе. Покупателями пакета акций могут стать государственные корпорации России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Auto News Europe.

Как заявил изданию финансовый директор Renault Тьерри Пьетон, корпорация добилась прогресса в переговорах о будущем своего российского подразделения АвтоВАЗа. Компания готовит продажу 67,6% акций совместного предприятия Lada Auto Holding. Таким образом группа полностью покинет рынок России.

Отмечается, что в мае планируется вывести большую часть представителей Renault из Тольятти или перевести на удаленную работу. Иностранные менеджеры обратно уже не вернутся.

Купить АвтоВАЗ может российская госкорпорация "Ростех" или подконтрольные министерству промышленности и торговли РФ структуры. Стоимость возможной сделки не раскрывается.

Напомним, в конце марта Renault остановил работу своего завода в Москве.

Отметим, ранее французский производитель заявил, что рассматривает варианты сворачивания производства в России.

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