Renault представив новий електричний кросовер з повним приводом: подробиці

На прикладі концепту Renault 4 Savane 4x4 французи продемонстрували потенціал платформи AmpR Small. Хетчбеку додали другий електромотор, розширили колію та на 15 міліметрів підняли над дорогою.

Повний привід не перетворив авто у позашляховик. Але й попередники Renault Colorale Savane та оригінальний R4 Savane теж ними не були. Зате саме ім'я асоціюється з класичними моделями Renault.

Концепт-кар пофарбований у новий зелений відтінок Jade Green, а його дах прикрашає тканина з піксельним візерунком. Штатні упори на бамперах заміни новими, роздрукованими на 3D-принтері із амортизуючими властивостями. Салон оброблений текстилем із термопластичного полімеру. Завершальні штрихи – вишивки із цифрами "4" та візерунок "гусячі лапки" на спинках сидінь.