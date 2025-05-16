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Renault представив новий електричний кросовер з повним приводом: подробиці

Фото: Renault представив новий електричний кросовер з повним приводом (media.renault.com)
Автор: Константин Широкун

Електричний Renault 4 отримав версію з повним приводом. Новинка називається Renault 4 Savane 4×4 і поки що носить статус концепту. Від звичайного хетчбека повнопривідний R4 відрізняється двомоторною силовою установкою, розширеною колією та збільшеним кліренсом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

На прикладі концепту Renault 4 Savane 4x4 французи продемонстрували потенціал платформи AmpR Small. Хетчбеку додали другий електромотор, розширили колію та на 15 міліметрів підняли над дорогою.

Повний привід не перетворив авто у позашляховик. Але й попередники Renault Colorale Savane та оригінальний R4 Savane теж ними не були. Зате саме ім'я асоціюється з класичними моделями Renault.

Концепт-кар пофарбований у новий зелений відтінок Jade Green, а його дах прикрашає тканина з піксельним візерунком. Штатні упори на бамперах заміни новими, роздрукованими на 3D-принтері із амортизуючими властивостями. Салон оброблений текстилем із термопластичного полімеру. Завершальні штрихи – вишивки із цифрами "4" та візерунок "гусячі лапки" на спинках сидінь.

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