Renault представил новый электрический кроссовер с полным приводом: подробности

На примере концепта Renault 4 Savane 4x4 французы продемонстрировали потенциал платформы AmpR Small. Хэтчбеку добавили второй электромотор, расширили колею и на 15 миллиметров приподняли над дорогой.

Полный привод не превратил авто во внедорожник. Но и предшественники Renault Colorale Savane и оригинальный R4 Savane тоже ими не были. Зато само имя ассоциируется с классическими моделями Renault.

Концепт-кар окрашен в новый зеленый оттенок Jade Green, а его крышу украшает ткань с пиксельным узором. Штатные упоры на бамперах заменены новыми, распечатанными на 3D-принтере с амортизирующими свойствами. Салон отделан текстилем из термопластичного полимера. Завершающие штрихи - вышивки с цифрами "4" и узор "гусиные лапки" на спинках сидений.