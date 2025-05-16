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Renault представил новый электрический кроссовер с полным приводом: подробности

Фото: Renault представил новый электрический кроссовер с полным приводом (media.renault.com)
Автор: Константин Широкун

Электрический Renault 4 получил версию с полным приводом. Новинка называется Renault 4 Savane 4×4 и пока носит статус концепта. От обычного хэтчбека полноприводный R4 отличается двухмоторной силовой установкой, расширенной колеей и увеличенным клиренсом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

На примере концепта Renault 4 Savane 4x4 французы продемонстрировали потенциал платформы AmpR Small. Хэтчбеку добавили второй электромотор, расширили колею и на 15 миллиметров приподняли над дорогой.

Полный привод не превратил авто во внедорожник. Но и предшественники Renault Colorale Savane и оригинальный R4 Savane тоже ими не были. Зато само имя ассоциируется с классическими моделями Renault.

Концепт-кар окрашен в новый зеленый оттенок Jade Green, а его крышу украшает ткань с пиксельным узором. Штатные упоры на бамперах заменены новыми, распечатанными на 3D-принтере с амортизирующими свойствами. Салон отделан текстилем из термопластичного полимера. Завершающие штрихи - вышивки с цифрами "4" и узор "гусиные лапки" на спинках сидений.

 

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