Renault представила оновлений Duster попереднього покоління: подробиці

На глобальному ринку кросовер Renault Duster вже давно перейшов у третє покоління, а ось у Бразилії досі продається модель другої генерації. Відмовлятися від попередника група Renault поки не планує, тож для нього підготували низку покращень до нового модельного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зокрема, у кросовера модернізували двигуни, підігнавши їх під вимоги більш жорсткого екологічного стандарту.

На ринку Бразилії модель доступна з турбомотором 1.3 TCe та атмосферним 1.6 SCe, які працюють на бензині та етанолі. Обидва двигуни оновили, щоб вони відповідали еконормам, внаслідок чого їх потужність знизилася. А ось оснащення стало ширшим: у список увійшла антена-плавник, опційний чорний дах та чорні 17-дюймові колісні диски.

Щодо глобального Renault Duster, то він змінив покоління наприкінці 2023 року, а на початку 2024-го дебютував "третій" Dacia Duster. У початкових версій "турботрійка" 1.0 на 100 сил з шестиступінчастою "механікою", альтернатива – самозарядний гібрид потужністю 145 сил, а повний привід є тільки у топ-версії з двигуном 1,2 літра.