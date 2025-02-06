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Renault представила обновленный Duster предыдущего поколения: подробности

Четверг 06 февраля 2025 14:12
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Renault представила обновленный Duster предыдущего поколения: подробности Фото: Renault представила обновленный Duster предыдущего поколения (renault.com.br)
Автор: Константин Широкун

На глобальном рынке кроссовер Renault Duster уже давно перешел в третье поколение, а вот в Бразилии до сих пор продается модель второй генерации. Отказываться от предшественника группа Renault пока не планирует, поэтому для него подготовили ряд улучшений к новому модельному году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В частности, у кроссовера модернизировали двигатели, подогнав их под требования более жесткого экологического стандарта.

На рынке Бразилии модель доступна с турбомотором 1.3 TCe и атмосферным 1.6 SCe, которые работают на бензине и этаноле. Оба двигателя обновили, чтобы они соответствовали эконормам, в результате чего их мощность снизилась. А вот оснащение стало шире: в список вошла антенна-плавник, опциональная черная крыша и черные 17-дюймовые колесные диски.

Что касается глобального Renault Duster, то он сменил поколение в конце 2023 года, а в начале 2024-го дебютировал "третий" Dacia Duster. У начальных версий "турботройка" 1.0 на 100 сил с шестиступенчатой "механикой", альтернатива - самозарядный гибрид мощностью 145 сил, а полный привод есть только у топ-версии с двигателем 1,2 литра.

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