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Renault показал электрический Megane: теперь это кроссовер

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Понедельник 06 сентября 2021 13:27
Renault показал электрический Megane: теперь это кроссовер Фото: Renault Megane E-Tech (media.renault.com)
Автор: Константин Широкун

Новый электромобиль Renault Megane E-Tech официально показали в рамках автосалона в Мюнхене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Renault.

Megane E-Tech Electric стал первым электромобилем в линейке из восьми новых электрических машин, которые Renault обещает представить до 2025 года. Внешний облик новинки позаимствован у концепт-кара Megane eVision.

На Megane E-Tech Electric дебютирует новая информационная система Open-R, работающая на операционной системе Android Automotive от Google и предлагающая автомобилистам спутниковую навигацию, беспроводные обновления и различные сервисы Google. Управляется инфотеймент через экран диагональю 9,0 или 12 дюймов, объединенные в одну изогнутую черную панель с 12,3-дюймовым цифровым приборным щитом.

Renault показал электрический Megane: теперь это кроссоверНовый Megane E-Tech Electric имеет 4210 мм в длину, 1780 мм в ширину и 1500 мм в высоту. Электромобиль получил новую тонкую батарею толщиной 110 мм, которая на 40 процентов тоньше, чем аккумуляторный блок у Zoe. Благодаря новой конструкции батареи центр тяжести Megane E-Tech стал на 90 мм ниже, чем у действующего хэтчбека Megane.

Renault показал электрический Megane: теперь это кроссоверЕвропейские покупатели смогут выбирать между одним из двух вариантов электродвигателей, развивающих 130, или 218 л.с. и 250, или 300 Нм соответственно. Версия с более мощной силовой установкой обеспечивает кроссоверу разгонную динамику от 0 до 100 км/ч за 7,4 секунды.

Для машины также будет предложено два аккумулятора – на 40, или 60 кВт•ч с запасом хода на одном заряде в 300, или 470 км соответственно. Renault гарантирует, что если по прошествии восьми лет у любой из батарей будет менее 70 процентов своей первоначальной емкости, батарея будет заменена бесплатно.

Renault показал электрический Megane: теперь это кроссоверАккумулятор поддерживает зарядку постоянным током мощностью до 130 кВт. Также доступна зарядка от сети переменного тока через бытовую розетку мощностью 2,3 кВт (10 А) или общественную зарядную станцию ​​мощностью 22 кВт. Электромобиль получил четыре режима рекуперативного торможения и четыре выбираемых режима движения. Снаряженная масса новинки составляет 1624 кг.

Предполагается, что производство Renault Megane E-Tech Electric начнется в начале 2022 года.

Renault показал электрический Megane: теперь это кроссовер

Ранее мы писали, что представлен первый электрический Maybach. У новых электрических кроссоверов с трехлучевой звездой запас хода на одном заряде батареи составит не менее 600 км.

Также сообщалось, что Mercedes-Benz показал электрический E-Class. Mercedes-Benz EQE 350 оснащен тяговой батареей емкостью 90,6 кВт•ч.

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