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Mercedes-Benz показал электрический E-Class: у машины имя EQE и дизайн в стиле флагманского EQS

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Понедельник 06 сентября 2021 11:30
Mercedes-Benz показал электрический E-Class: у машины имя EQE и дизайн в стиле флагманского EQS Фото: Mercedes-Benz EQE (media.daimler.com)
Автор: Константин Широкун

Электрический аналог седана Mercedes-Benz E-Class назвали EQE. Электромобиль готовится к серийному производству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Mercedes-Benz.

Электрический седан Mercedes-Benz EQE был представлен на мероприятии для прессы в преддверии Мюнхенского автосалона. Четырехдверный электромобиль будет конкурировать с бестселлером єтого класс Tesla Model S, а также сбудущим Audi A6 e-tron.

Mercedes-Benz показал электрический E-Class: у машины имя EQE и дизайн в стиле флагманского EQSНесмотря на то, что электроседан от Mercedes-Benz появился почти через десять лет после Tesla, он сумел опередить других игроков из немецкой большой тройки. Седан EQE получил купеобразный профиль.

Mercedes-Benz показал электрический E-Class: у машины имя EQE и дизайн в стиле флагманского EQSНовинка имеет длину в 4934 мм, при этом колесная база равна 3100 мм, что является рекордным показателем в классе. Пока публике представлена единственная версия электромобиля EQE 350. Но уже сейчас опционально на машину можно установить пакет аксессуаров AMG Line, в который входят другие бамперы и колеса большего размера, а также спортивные ковшеобразные сиденья и другие элементы отделки салона с ДНК AMG.

Mercedes-Benz показал электрический E-Class: у машины имя EQE и дизайн в стиле флагманского EQSВ интерьере преобладает большой мультимедийный комплекс MBUX Hyperscreen, который дебютировал на флагманской модели Mercedes EQS. Стеклянное пространство объединяет три отдельных экрана в цельный блок, занимающий почти все торпедо. EQE опционально оснащается адаптивной пневматической подвеской и четырьмя управляемыми колесами.

Mercedes-Benz показал электрический E-Class: у машины имя EQE и дизайн в стиле флагманского EQSMercedes-Benz EQE 350 оснащен тяговой батареей емкостью 90,6 кВт•ч. Силовая установка состоит из одного электродвигателя мощностью 288 л.с. и максимальным крутящим моментом в 530 Нм. Вся тяга передается на заднюю ось. Полноприводная модификация 4Matic с дополнительным электродвигателем на передней оси станет доступна позже.

На одном заряде батареи электрический седан может проехать около 660 км, и при наличии быстрой зарядки зарядиться от 10 до 80 процентов за 31 минуту. Серийный выпуск машины должен начаться в середине 2022 года на заводе компании в Бремене.

Ранее мы писали, что представлен первый электрический Maybach. Концептуальный Mercedes-Maybach EQS является предвестником серийного электрического кроссовера.

Также сообщалось, что цены на новые автомобили за 20 лет выросли на 63%. Автомобили B-сегмента подорожали за тот же период на 59 процентов.

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