Представлен первый электрический Maybach: им стал концептуальный кроссовер EQS

Компания Mercedes- официально представила концепт электрического кроссовера Mercedes-Maybach EQS. В серию новинка пойдет в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Mercedes-Benz .

Концептуальный Mercedes-Maybach EQS является предвестником серийного электрического кроссовера, который должен появиться в 2023 году. Роскошный электромобиль с двухцветным кузовом окрашен в цвета Zircon Red и Obsidian Black Metallic.

Особое внимание на себя обращают массивные 24-дюймовые колеса. Модель также оснащена подножками с оптимизированными аэродинамическими характеристиками и дверными ручками, которые прячутся в двери.

Что касается дверей, они полностью автоматические, и ручки выдвигаются по мере приближения водителя с ключом. Водительская дверь откроется автоматически, с брелока также можно будет дистанционно открывать задние двери.

На торпедо установлено несколько дисплеев. Создать ощущение роскоши и богатства призваны акценты из розового золота, белая отделка рояльным лаком и напольное покрытие из искусственного меха. На втором ряду установлены два отдельных кресла, разделенные консолью с вазой для цветов.

Компания пока не разглашает технические характеристики новинки, но подтвердила, что концепт основан на новой электрической платформе и анонсирует серийный внедорожник EQS, который будет представлен в следующем году.

Также сообщается, что у новых электрических кроссоверов с трехлучевой звездой запас хода на одном заряде батареи составит не менее 600 км.