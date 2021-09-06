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Представлен первый электрический Maybach: им стал концептуальный кроссовер EQS

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Понедельник 06 сентября 2021 08:15
Представлен первый электрический Maybach: им стал концептуальный кроссовер EQS Фото: Mercedes-Maybach EQS (media.daimler.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Mercedes- официально представила концепт электрического кроссовера Mercedes-Maybach EQS. В серию новинка пойдет в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Mercedes-Benz.

Концептуальный Mercedes-Maybach EQS является предвестником серийного электрического кроссовера, который должен появиться в 2023 году. Роскошный электромобиль с двухцветным кузовом окрашен в цвета Zircon Red и Obsidian Black Metallic.

Представлен первый электрический Maybach: им стал концептуальный кроссовер EQSОсобое внимание на себя обращают массивные 24-дюймовые колеса. Модель также оснащена подножками с оптимизированными аэродинамическими характеристиками и дверными ручками, которые прячутся в двери.

Что касается дверей, они полностью автоматические, и ручки выдвигаются по мере приближения водителя с ключом. Водительская дверь откроется автоматически, с брелока также можно будет дистанционно открывать задние двери.

Представлен первый электрический Maybach: им стал концептуальный кроссовер EQSНа торпедо установлено несколько дисплеев. Создать ощущение роскоши и богатства призваны акценты из розового золота, белая отделка рояльным лаком и напольное покрытие из искусственного меха. На втором ряду установлены два отдельных кресла, разделенные консолью с вазой для цветов.

Представлен первый электрический Maybach: им стал концептуальный кроссовер EQSКомпания пока не разглашает технические характеристики новинки, но подтвердила, что концепт основан на новой электрической платформе и анонсирует серийный внедорожник EQS, который будет представлен в следующем году.

Также сообщается, что у новых электрических кроссоверов с трехлучевой звездой запас хода на одном заряде батареи составит не менее 600 км.

Ранее сообщалось, что представлен электрический Mercedes-Benz Гелендваген. Серийная версия электрического G-Class дебютирует в течение года, присоединившись к линейке электромобилей Mercedes EQ

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