Renault обмежує максимальну швидкість найбільш популярних авто: названа мета

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У цьому контексті, в лютому Renault відкрив патент на доступ для рятувальників, дозволивши всім автовиробникам безкоштовно використовувати їх розробку для спрощення рятувальних операцій у разі аварій.

Незважаючи на зусилля автовиробників щодо зменшення кількості та тяжкості ДТП, з 2010 року темпи зниження смертності на дорогах сповільнились. Сьогодні 52% смертельних аварій, пов’язаних із перевищенням швидкості, припадає на осіб віком до 35 років. У відповідь на це Renault прагне підвищити обізнаність молодих водіїв про небезпеку надмірної швидкості.

Так, у рамках кампанія гонщик П’єр Гаслі, гонщик команди BWT Alpine Formula One, у спеціальному відео виступає у ролі наставника, який навчає молоду водійку за кермом Clio на трасі Гран-прі Монако. Він ділиться порадами та досвідом щодо керування швидкістю, допомагаючи набути впевненості за кермом, підкреслюючи головне послання: швидкість має бути на треку, а не на дорозі.

Оскільки Clio є однією з найпопулярніших моделей серед молодих водіїв, Renault пропонує практичне рішення – обмеження максимальної швидкості до 110 км/год. Обмеження швидкості здійснюється шляхом післяпродажного налаштування блоку управління двигуном, яке встановлює межу для круїз-контролю та обмежувача швидкості - не більше 110 км/год за замовчуванням. Це налаштування є зворотним, і автомобіль можна повернути до початкової конфігурації після повторного візиту до мережі Renault.

На старті ініціативи ця послуга пропонується у Франції за ціною 59 євро за операцію, виключно для моделей Clio, проданих у країні.