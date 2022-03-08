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Ремонтные бригады работают 24/7 для восстановления электроснабжения, - ДТЭК

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Вторник 08 марта 2022 20:45
Ремонтные бригады работают 24/7 для восстановления электроснабжения, - ДТЭК Фото: ремонтные бригады работают 24/7 для восстановления электроснабжения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Все ремонтные бригады ДТЭК в режиме 24/7 работают для восстановления электроснабжения населенных пунктов, пострадавших от российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука.

"Мы делаем все возможное, чтобы восстановить электроснабжение в каждом населенном пункте, куда мы можем доехать. Мы плодотворно сотрудничаем с ВСУ и теробороной, чтобы они предоставляли нам зеленые коридоры, для того чтобы бригады смогли выехать и отремонтировать линии. Это не всегда получается, но мы стараемся это делать каждый день", - сказал он.

Сахарук добавил, что населению не нужно уменьшать потребление электроэнергии в вечерние часы, потому что это негативно сказывается на работе украинской энергосистемы.

"Потребляйте, пожалуйста, свет так, как вы всегда потребляете. Системе не нужны максимальные нагрузки, или минимальные нагрузки. Минимальные нагрузки такие же вредные для системы, как и максимальные", - подчеркнул он.

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ДТЭК Электроэнергия
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