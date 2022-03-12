Ремонтные бригады ежедневно восстанавливают электроснабжение 5-10 тысячам семей Киевской области, - ДТЭК

"За сегодня мы смогли запитать около 15 населенных пунктов. Это до 10 тысяч потребителей", - сказал он.

Сахарук также добавил, что компания пытается восстановить электроснабжение как можно большему количеству потребителей, но военные действия не дают возможности провести все необходимые работы.

"Завтра мы будем тоже пытаться восстановить свет в домах украинцев. Потому что мы сейчас работаем ради света нашей победы", - подчеркнул он.

Напомним, что 11 марта, аварийные бригады ДТЭК вернули свет в 7000 домов Киевской области.