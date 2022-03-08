Ремонтники "Укрэнерго" починили высоковольтную линию в Киевской области

Как отмечается в сообщении, энергосистема Украины работает стабильно и надежно. Частота в сети - 50 Гц.

Работают все виды электростанций: атомные, тепловые, солнечные, ветровые и гидроэлектростанции. Запорожскую АЭС продолжают блокировать российские захватчики, но атомные энергоблоки эксплуатируют сотрудники АЭС. По сообщению Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, радиационный фон на ЗАЭС и прилегающей территории в норме, сообщили в пресс-службе.

График потребления электроэнергии в норме. Электроэнергией обеспечиваются население, военные и другие потребители.

"Ограничивать электропотребление нет никакой причины. Если вы в безопасности - включайте свет и электроприборы, как всегда", - говорится в сообщении.