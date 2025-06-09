Ремонт без зупинки лікарні. Стало відомо, коли відновлять пошкоджений корпус Охматдиту

На початку червня стартували роботи з відновлення головного корпусу Охматдиту, що постраждав від російської атаки торік. На ремонт піде 293 мільйони гривень. Фасадні роботи мають закінчити вже восени, а до кінця року корпус запрацює повноцінно.
РБК-Україна розповідає, що відомо про відбудову Охматдиту.
Ремонтні роботи проводить компанія "Ріола-Модуль ЛТД", яка перемогла у тендері. Його проводили через Prozzoro. Підрядник і Охматдит уже підписали контракт на суму 293 мільйони гривень.
"Ми працюємо з командою, щоб всі фасадні роботи завершити до настання холодів, тобто до кінця жовтня - початку листопада, щоб корпус продовжував працювати, як єдине ціле", - заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Окрім фасадних робіт, ще проводять ремонт всередині, зокрема відновлюють інженерні мережі, вентиляції, кисневі системи, підвісні стелі й все, що було пошкоджено під час атаки.
Міністр також наголосив, що внутрішні роботи розпочнуть із відділення, де проводили трансплантацію кісткового мозку. Оскільки воно зараз є єдиним, яке функціонує поза межами Охматдиту на базі іншого медзакладу.
"Чим швидше завершаться вентиляційні роботи, тим швидше зможе переїхати це відділення до нас в лікарню. Ключове завдання зараз - проводити всі ремонтні роботи без зупинки роботи лікарні. Єдине, що короткочасно можуть виводитись якісь палати", - додав Ляшко.
При цьому виконувач обов'язків Генерального директора НДСЛ Охматдит Олександр Урін наголосив, що лікарня продовжує надавати допомогу пацієнтам. Вже через півтора місяця після атаки медзаклад відновив обсяги виконання хірургічних процедур.
"Компанія-інженерний консультант допомагає нам створити такий процес відновлення, щоб ми не зупиняли лікувальний процес, бо ми щодня маємо майже 600 пацієнтів", - заявив Урін.
Додамо також, що під час атаки було пошкоджено медичне обладнання Охматдиту. Фонд Говарда Баффета погодився закупити нове устаткування на суму 400 мільйонів гривень, половину з нього вже доставили в Україну.
Під час атаки, окрім головного корпусу, постраждав хірургійний та токсикологічний.
"Зараз проводять консерваційні роботи токсикологічного корпусу, який паралельно проектується, щоб там була пам'ятка про терористичний акт і всіх жерті, які загинули під час повномасштабного вторгнення РФ. Сам лікувальний процес вивели з корпусу і ми забезпечуємо його на базі поліклініки", - пояснив Ляшко.
Хірургічний корпус перебуває в аварійному стані. Зараз у співпраці зі Світовим банком за грантові кошти розробляють проект, щоб зрозуміти, чи повністю зносити цю будівлю, чи там можлива реконструкція з надбудовою і сполученням з основним корпусом.
Нагадаємо, що 8 липня торік росіяни поцілили ракетою у дитячу лікарню Охматдит. В результаті атаки двоє людей загинули та ще 10 отримали поранення, в тому числі постраждали семеро дітей.
Одразу після атаки українці почали масово донатити на відновлення медзакладу. Втім, невдовзі розгорівся розгорівся скандал, оскільки БО "Благодійний фонд "Охматдит" вибрав переможцем тендеру на відновлення пошкодженого корпусу компанію "Буд-технолоджі", яка мала одні із найвищих цін на ремонт.
Після суспільного резонансу вирішили провести новий тендер через Prozorro.
Додамо також, що під час розслідування злочинної агресії правоохоронці виявили, що російська ракета, яка влучила в "Охматдит" мала західні компоненти.
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