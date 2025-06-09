Ремонт без зупинки лікарні. Стало відомо, коли відновлять пошкоджений корпус Охматдиту

Коли відбудують головний корпус

Ремонтні роботи проводить компанія "Ріола-Модуль ЛТД", яка перемогла у тендері. Його проводили через Prozzoro. Підрядник і Охматдит уже підписали контракт на суму 293 мільйони гривень.

"Ми працюємо з командою, щоб всі фасадні роботи завершити до настання холодів, тобто до кінця жовтня - початку листопада, щоб корпус продовжував працювати, як єдине ціле", - заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Окрім фасадних робіт, ще проводять ремонт всередині, зокрема відновлюють інженерні мережі, вентиляції, кисневі системи, підвісні стелі й все, що було пошкоджено під час атаки.

Міністр також наголосив, що внутрішні роботи розпочнуть із відділення, де проводили трансплантацію кісткового мозку. Оскільки воно зараз є єдиним, яке функціонує поза межами Охматдиту на базі іншого медзакладу.

Олександр Урін і Віктор Ляшко (фото: РБК-Україна)

"Чим швидше завершаться вентиляційні роботи, тим швидше зможе переїхати це відділення до нас в лікарню. Ключове завдання зараз - проводити всі ремонтні роботи без зупинки роботи лікарні. Єдине, що короткочасно можуть виводитись якісь палати", - додав Ляшко.

При цьому виконувач обов'язків Генерального директора НДСЛ Охматдит Олександр Урін наголосив, що лікарня продовжує надавати допомогу пацієнтам. Вже через півтора місяця після атаки медзаклад відновив обсяги виконання хірургічних процедур.

"Компанія-інженерний консультант допомагає нам створити такий процес відновлення, щоб ми не зупиняли лікувальний процес, бо ми щодня маємо майже 600 пацієнтів", - заявив Урін.

Додамо також, що під час атаки було пошкоджено медичне обладнання Охматдиту. Фонд Говарда Баффета погодився закупити нове устаткування на суму 400 мільйонів гривень, половину з нього вже доставили в Україну.

Відновлювальні роботи головного корпусу Охматдит уже розпочались (фото: РБК-Україна)

План реконструкції головного копусу (фото: РБК-Україна)

Що буде з іншими пошкодженими корпусами

Під час атаки, окрім головного корпусу, постраждав хірургійний та токсикологічний.

"Зараз проводять консерваційні роботи токсикологічного корпусу, який паралельно проектується, щоб там була пам'ятка про терористичний акт і всіх жерті, які загинули під час повномасштабного вторгнення РФ. Сам лікувальний процес вивели з корпусу і ми забезпечуємо його на базі поліклініки", - пояснив Ляшко.

Хірургічний корпус перебуває в аварійному стані. Зараз у співпраці зі Світовим банком за грантові кошти розробляють проект, щоб зрозуміти, чи повністю зносити цю будівлю, чи там можлива реконструкція з надбудовою і сполученням з основним корпусом.

Токсикологічний корпус найбільше постраждав під час атаки 8 липня 2024 року (фото: РБК-Україна)

Питання щодо робіт у хірургічному корпусі ще вирішують, зараз він в аварійному стані (фото: РБК-Україна)