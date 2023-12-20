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Ремонт зі збитками у 700 тисяч грн: посадовці Ужгородської міської ради отримали підозри

Фото: Ужгородська міська рада (facebook.com)
Автор: Тетяна Степанова

Правоохоронці викрили схему розкрадання коштів із місцевого бюджету посадовцями Ужгородської міської ради у змові з місцевим підприємцем. Вони під час проведення ремонтних робіт завдали збитків державі у 700 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Серед підозрюваних - начальник відділу одного з Департаментів та директор комунального підприємства, а також фізична особа-підприємець. 

Як встановили правоохоронці, посадові особи Департаменту Ужгородської міської ради, комунального підприємства та місцевий підприємець налагодили схему з розкрадання бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту будівель комунального підприємства. 

Для цього вносили до актів виконаних робіт неправдиві відомості щодо об’ємів та вартості робіт. Як наслідок сума завданих збитків становить майже 700 тисяч гривень, що підтверджується експертними висновками.

Сьогодні, 20 грудня, поліцейські провели обшуки в адміністративних приміщеннях міської ради та комунального підприємства, а також за місцями мешкання підозрюваних та інших причетних осіб. 

На підставі зібраних доказів начальникові відділу одного з Департаментів Ужгородської міської ради та директору комунального підприємства, а також підряднику повідомили підозру. Їхні дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. 

 

Фото: посадовці Ужгородської міської ради отримали підозри (npu.gov.ua)

Обшуки в Ужгородській міській раді

Як повідомили джерела РБК-Україна, до міської ради Ужгорода сьогодні, 20 грудня правоохоронці прийшли з обшуками. Вони пов'язані з розкраданням коштів з місцевого бюджету.

Обшуки відбулися не лише в Ужгородській міській раді, а й за місцем проживання фігурантів.

"Справа стосується розкрадання коштів з місцевого бюджету через КШЕП і Департамент інфраструктури", - розповіли виданню джерела.

 

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