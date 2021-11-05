Ремонт в Верховной Раде: на кулуары в здании потратят более 40 млн гривен

Заказ на ремонт сделало Управление делами Аппарата Верховной Рады. По итогам тендера реставрационными работами займентся ООО "Брилиантс Групп".

Отметим, что ремонт кулуаров проведут на третьем этаже здания Верховной Рады по улице Грушевского, 5 в части обустройства пресс-центра. На него потратят 41,5 млн гривен.

Главным конкурентом ООО "Брилиантс Групп" проектировщик "Грин имение" и ФЛП Каримов Александр Викторович из Киева. Никто из них не снижал цену во время аукциона.