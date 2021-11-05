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Ремонт в Верховной Раде: на кулуары в здании потратят более 40 млн гривен

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Киев, Пятница 05 ноября 2021 17:01
Ремонт в Верховной Раде: на кулуары в здании потратят более 40 млн гривен Фото: в кулуарах Рады сделают ремонт (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Верховная Рада Украины заказала ремонт кулуаров на сумму почти 42 млн гривен. Реставрационные работы проведет компании, которая выиграла тендер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную площадку системы Prozorro.

Заказ на ремонт сделало Управление делами Аппарата Верховной Рады. По итогам тендера реставрационными работами займентся ООО "Брилиантс Групп".

Отметим, что ремонт кулуаров проведут на третьем этаже здания Верховной Рады по улице Грушевского, 5 в части обустройства пресс-центра. На него потратят 41,5 млн гривен.

Главным конкурентом ООО "Брилиантс Групп" проектировщик "Грин имение" и ФЛП Каримов Александр Викторович из Киева. Никто из них не снижал цену во время аукциона.

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