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Ремонт у Верховній Раді: на кулуари в будівлі витратять понад 40 млн гривень

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Київ, П'ятниця 05 листопада 2021 17:01
Ремонт у Верховній Раді: на кулуари в будівлі витратять понад 40 млн гривень Фото: у кулуарах Ради зроблять ремонт (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Верховна Рада України замовила ремонт кулуарів на суму майже 42 млн гривень. Реставраційні роботи проведе компанія, яка виграла тендер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний майданчик системи Prozorro.

Замовлення на ремонт зробило Управління справами Апарату Верховної Ради. За підсумками тендеру реставраційними роботами займеться ТОВ "Бриліантс Груп".

Зазначимо, що ремонт кулуарів проведуть на третьому поверсі будівлі Верховної Ради по вулиці Грушевського, 5 в частині облаштування прес-центру. На нього витратять 41,5 млн гривень.

Головним конкурентом ТОВ "Бриліантс Груп" проектувальник "Грін маєток" та ФОП Карімов Олександр Вікторович із Києва. Ніхто з них не знижував ціни під час аукціону.

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