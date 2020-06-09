Ремонт трассы Станица Луганская-Северодонецк будет закончен уже в июле, - Голик

Инспекционная поездка по трассе Станица Луганская-Северодонецк показала, что ремонтные работы на этом объекте "Большой стройки" будут закончены уже в июле.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Проехали всю трассу от Северодонецка до Станицы Луганской и обратно. Увиденное радует. Направление превращается в нормальную трассу", - пишет Голик.

По его словам, на видео отчетливо видны изменения, происходящие на трассе, общая протяжённость которой составляет 128 км.

"Дорога от Северодонецка до Новоайдара. Еще шесть недель назад здесь было убитое ничего вместо дороги. Спустя шесть недель здесь уже дорога. А спустя еще шесть недель будет еще лучше", - добавил Голик.

Ремонтом ключевой для Луганской области дороги реализация программы, инициированной президентом не ограничивается, добавил он.

"Как и было обещано, в июле трасса будет готова. Но это не последнее направление в родной Луганской области, которое в этом году будет превращено в идеальную дорогу", - отметил Голик.

Напомним, решение отремонтировать трассу Станица Луганская-Северодонецк было принято президентом Владимиром Зеленским в ноябре прошлого года после открытия восстановленного моста на КПВВ Станица Луганская.

Ожидается, что непосредственные дорожные работы, не считая подготовительных документальных процедур, будут закончены за рекордные три месяца. Сейчас ремонт трассы проходит без выходных и нередко круглосуточно.