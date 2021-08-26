Ремонт трассы "Киев-Борисполь" завершился, открыты все 8 полос

Ремонт маршрута "Киев - аэропорт "Борисполь", который является частью трассы М-03 "Киев - Харьков - Должанский", завершен.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укравтодора".
"Сейчас 8 полос движения в обе стороны комфортны для проезда и имеют новое дорожное покрытие, с разметкой и современным освещением", - отметили в госучреждении.
В рамках программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка» работы по ремонту этого 17-километрового участка продолжались менее чем 2 месяца.
На дороге также стартовала установка интеллектуальной автоматизированной системы управления дорожным движением.
"На информационных табло будет отображаться информация о дорожных условиях и ограничения: разрешенная скорость, дорожные пробки, температура и состояние дорожного покрытия", - пояснили в Укравтодоре, добавив, что первые табло уже работают в тестовом режиме.
Там также пригласили представителей СМИ посетить брифинг, посвященный открытию отремонтированной дороги. Он состоится 27 августа в 11 часов утра.
Как ранее сообщалось, первый за 17 лет ремонт дороги между Киевом и Борисполем стартовал в июне в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Планируется, что после проведения ремонта дорожное покрытие будет служить не менее 10 лет.