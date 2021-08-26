Ремонт трассы "Киев-Борисполь" завершился, открыты все 8 полос

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу " Укравтодора ".

"Сейчас 8 полос движения в обе стороны комфортны для проезда и имеют новое дорожное покрытие, с разметкой и современным освещением", - отметили в госучреждении.

В рамках программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка» работы по ремонту этого 17-километрового участка продолжались менее чем 2 месяца.

На дороге также стартовала установка интеллектуальной автоматизированной системы управления дорожным движением.

"На информационных табло будет отображаться информация о дорожных условиях и ограничения: разрешенная скорость, дорожные пробки, температура и состояние дорожного покрытия", - пояснили в Укравтодоре, добавив, что первые табло уже работают в тестовом режиме.

Там также пригласили представителей СМИ посетить брифинг, посвященный открытию отремонтированной дороги. Он состоится 27 августа в 11 часов утра.