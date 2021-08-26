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Ремонт траси "Київ-Бориспіль" завершився, відкриті усі 8 смуг

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Київ, Четвер 26 серпня 2021 15:42
Ремонт траси "Київ-Бориспіль" завершився, відкриті усі 8 смуг Фото: трасу "Київ-Бориспіль" ремонтували цілодобово (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

Ремонт маршруту "Київ - аеропорт "Бориспіль", який є частиною траси М-03 "Київ - Харків - Довжанський", завершено.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укравтодору".

"Наразі 8 смуг руху в обидві сторони комфортні для проїзду і мають нове дорожнє покриття, з розміткою та сучасним освітленням", - зазначили у держустанові.

У рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» роботи з ремонту цієї 17-кілометрової ділянки тривали менш ніж 2 місяці.

На дорозі також стартувала установка інтелектуальної автоматизованої системи управління дорожнім рухом.

"На інформаційних табло буде відображатись інформація про дорожні умови та обмеження: дозволену швидкість, дорожні затори, температуру та стан дорожнього покриття", - пояснили в Укравтодорі, додавши, що перші табло вже працюють у тестовому режимі.

Там також запросили представників ЗМІ відвідати брифінг, присвячений відкриттю відремонтованої дороги. Він відбудеться 27 серпня об 11 годині ранку.

Як раніше повідомлялося, перший за 17 років ремонт дороги між Києвом та Борисполем стартував у червні в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Планується, що після проведення ремонту дорожнє покриття слугуватиме щонайменше 10 років.

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Велике будівництво
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