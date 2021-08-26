Ремонт траси "Київ-Бориспіль" завершився, відкриті усі 8 смуг

Ремонт маршруту " Київ - аеропорт "Бориспіль ", який є частиною траси М-03 "Київ - Харків - Довжанський", завершено.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку " Укравтодору ".

"Наразі 8 смуг руху в обидві сторони комфортні для проїзду і мають нове дорожнє покриття, з розміткою та сучасним освітленням", - зазначили у держустанові.

У рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» роботи з ремонту цієї 17-кілометрової ділянки тривали менш ніж 2 місяці.

На дорозі також стартувала установка інтелектуальної автоматизованої системи управління дорожнім рухом.

"На інформаційних табло буде відображатись інформація про дорожні умови та обмеження: дозволену швидкість, дорожні затори, температуру та стан дорожнього покриття", - пояснили в Укравтодорі, додавши, що перші табло вже працюють у тестовому режимі.

Там також запросили представників ЗМІ відвідати брифінг, присвячений відкриттю відремонтованої дороги. Він відбудеться 27 серпня об 11 годині ранку.