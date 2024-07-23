Ремонт "синьої" гілки: неякісне будівництво погодили одні, а підозру вручили нинішньому керівництву метрополітену

"Сьогодні, 23 липня, в.о. начальника КП "Київський метрополітен" і керівнику служби колії, тунельних споруд і будівель вручили підозри у справі щодо ситуації, яка виникла на перегоні між станціями метро "Деміївська" – "Либідська". Попри те, що експертні звіти та дослідження науковців підтверджують, що проєктна документація містить неякісні проєктні рішення, а під час будівництва було неякісно споруджено конструкцію тунелю цієї ділянки, основні звинувачення полягають у нібито неналежному утриманні та обслуговуванні тунелю, а також його експлуатації", – йдеться у повідомленні.

У КМДА повідомили, що проведені дослідження викрили низку недоліків під час підготовки та будівництва тунелю.

"За результатом проведених досліджень, які на цей час дооформлюються, підтверджено, що під час зведення конструкції тунелю не було виконано хімічного закріплення ґрунтів. Також виявлено відхилення від проєктних рішень при будівництві тунелю, зокрема розміри тюбінгів оправи тунелю та частина лоткових блоків не відповідають проєктним", – зазначається у повідомленні.

Водночас експерти підтверджують, що всі необхідні регламентні роботи з утримання та експлуатації перегінного тунелю виконувалась у повному обсязі

Зважаючи на очевидний політичний тиск, "Київський метрополітен" наполягає на неупередженому розслідуванні і готовий до співпраці з правоохоронними органами. Разом із тим керівництво столичного метрополітену буде доводити безпідставність звинувачення у суді.

Разом з тим, зазначають у КМДА, фахівці докладають максимальних зусиль, щоб поновити рух поїздів на ділянці на початку осені.

"Роботи на будмайданчику тривають цілодобово. Після завершення ремонту, перед повноцінним відновленням руху, здійснять тестові пуски поїздів", – підсумовується у повідомленні.

У КМДА нагадали, що "Київський метрополітен" – підприємство критичної інфраструктури, яке забезпечує перевезення пасажирів і цілодобове укриття населення. Це одне з найбільших укриттів столиці, дестабілізація роботи якого може призвести до негативних наслідків.