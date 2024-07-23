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Ремонт "синей" ветки: некачественное строительство согласовали одни, а подозрение вручили нынешнему руководству метрополитена

Фото: некачественное строительство "синей" ветки согласовали одни, а подозрение вручили нынешнему руководству метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

И.о. начальника КП "Киевский метрополитен" и руководителю службы пути, туннельных сооружений и зданий вручили подозрения по делу о ситуации, которая возникла на перегоне между станциями метро "Демеевская"–"Лыбидская", несмотря на экспертные отчеты и исследования ученых о некачественных проектных решениях и некачественном строительстве конструкции тоннеля на этом участке метрополитена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"Сегодня, 23 июля, и.о. начальника КП "Киевский метрополитен" и руководителю службы пути, туннельных сооружений и зданий вручили подозрения в деле по ситуации, которая возникла на перегоне между станциями метро "Демеевская" – "Лыбидская". Несмотря на то, что экспертные отчеты и исследования ученых подтверждают, что проектная документация содержит некачественные проектные решения, а во время строительства была некачественно построена конструкция тоннеля этого участка, основные обвинения заключаются в якобы ненадлежащем содержании и обслуживании тоннеля, а также его эксплуатации", – говорится в сообщении.

В КГГА сообщили, что проведенные исследования выявили ряд недостатков при подготовке и строительстве тоннеля.

"По результатам проведенных дооформляемых в настоящее время исследований подтверждено, что при возведении конструкции тоннеля не было выполнено химического закрепления грунтов. Также выявлено отклонение от проектных решений при строительстве тоннеля, в частности размеры тюбингов оправы тоннеля и часть лотковых блоков не соответствуют проектным" , – говорится в сообщении.

В то же время эксперты подтверждают, что все необходимые регламентные работы по содержанию и эксплуатации перегонного тоннеля выполнялись в полном объеме.

Учитывая очевидное политическое давление, "Киевский метрополитен" настаивает на беспристрастном расследовании и готов к сотрудничеству с правоохранительными органами. Вместе с тем руководство столичного метрополитена будет доказывать безосновательность обвинения в суде.

Вместе с тем, отмечают в КГГА, специалисты прилагают максимальные усилия, чтобы возобновить движение поездов на участке в начале осени.

"Работы на стройплощадке продолжаются круглосуточно. После завершения ремонта, перед полноценным возобновлением движения, совершат тестовые пуски поездов", – заключается в сообщении.

В КГГА напомнили, что "Киевский метрополитен" – предприятие критической инфраструктуры, обеспечивающее перевозку пассажиров и круглосуточное укрытие населения. Это одно из самых больших укрытий столицы, дестабилизация работы которого может привести к негативным последствиям.

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