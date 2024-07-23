ua en ru
Вт, 23 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ремонт "синьої" гілки: неякісне будівництво погодили одні, а підозру вручили нинішньому керівництву метрополітену

Вівторок 23 липня 2024 18:10
UA EN RU
Ремонт "синьої" гілки: неякісне будівництво погодили одні, а підозру вручили нинішньому керівництву метрополітену Фото: неякісне будівництво "синьої" гілки погодили одні, а підозру вручили нинішньому керівництву метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

В.о. начальника КП "Київський метрополітен" і керівнику служби колії, тунельних споруд і будівель вручили підозри у справі щодо ситуації, яка виникла на перегоні між станціями метро "Деміївська"–"Либідська", попри експертні звіти та дослідження науковців про неякісні проєктні рішення та неякісне спорудження конструкції тунелю на цій ділянці метрополітену.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

"Сьогодні, 23 липня, в.о. начальника КП "Київський метрополітен" і керівнику служби колії, тунельних споруд і будівель вручили підозри у справі щодо ситуації, яка виникла на перегоні між станціями метро "Деміївська" – "Либідська". Попри те, що експертні звіти та дослідження науковців підтверджують, що проєктна документація містить неякісні проєктні рішення, а під час будівництва було неякісно споруджено конструкцію тунелю цієї ділянки, основні звинувачення полягають у нібито неналежному утриманні та обслуговуванні тунелю, а також його експлуатації", – йдеться у повідомленні.

У КМДА повідомили, що проведені дослідження викрили низку недоліків під час підготовки та будівництва тунелю.

"За результатом проведених досліджень, які на цей час дооформлюються, підтверджено, що під час зведення конструкції тунелю не було виконано хімічного закріплення ґрунтів. Також виявлено відхилення від проєктних рішень при будівництві тунелю, зокрема розміри тюбінгів оправи тунелю та частина лоткових блоків не відповідають проєктним", – зазначається у повідомленні.

Водночас експерти підтверджують, що всі необхідні регламентні роботи з утримання та експлуатації перегінного тунелю виконувалась у повному обсязі

Зважаючи на очевидний політичний тиск, "Київський метрополітен" наполягає на неупередженому розслідуванні і готовий до співпраці з правоохоронними органами. Разом із тим керівництво столичного метрополітену буде доводити безпідставність звинувачення у суді.

Разом з тим, зазначають у КМДА, фахівці докладають максимальних зусиль, щоб поновити рух поїздів на ділянці на початку осені.

"Роботи на будмайданчику тривають цілодобово. Після завершення ремонту, перед повноцінним відновленням руху, здійснять тестові пуски поїздів", – підсумовується у повідомленні.

У КМДА нагадали, що "Київський метрополітен" – підприємство критичної інфраструктури, яке забезпечує перевезення пасажирів і цілодобове укриття населення. Це одне з найбільших укриттів столиці, дестабілізація роботи якого може призвести до негативних наслідків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метро
NEWS
Кабмін затвердив початок та кінець навчального року у школах: відомі дати
Кабмін затвердив початок та кінець навчального року у школах: відомі дати
DAILY
Вимушений крок. Чому Байден знявся з виборів та хто з пари Гарріс-Трамп кращий для України
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Вимушений крок. Чому Байден знявся з виборів та хто з пари Гарріс-Трамп кращий для України