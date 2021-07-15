Ремонт на КПВВ "Чаплинка" затянулся. Он не будет работать еще месяц
На контрольном пункте въезда-выезда "Чаплинка" на административной границе с оккупированным Крымом затянулись ремонтные работы. КПВВ не будет работать еще месяц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Херсонского пограничного отряда.
Сообщается, что на административной границе в штатном режиме продолжают работать КПВВ "Каланчак" и "Чонгар".
"По решению Херсонской областной государственной администрации работа контрольного пункта въезда-выезда "Чаплинка" временно прекращена в связи с проведением ремонтных работ инфраструктуры КПВВ до 15 августа 2021 года", - говорится в сообщении.
Напомним, КПВВ "Чапплинка" закрыли еще 7 июня, предполагалось, что ремонтные работы продлятся две недели.
Но позже сообщили, что ремонт продлится до 15 июля, а теперь стало известно, что он не будет работать до 15 августа.