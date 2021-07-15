ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ремонт на КПВВ "Чаплинка" затянулся. Он не будет работать еще месяц

Новина українською →
Чаплинка, Четверг 15 июля 2021 12:14
Ремонт на КПВВ "Чаплинка" затянулся. Он не будет работать еще месяц Фото: КПВВ "Чаплинка" откроется 15 августа (facebook com ppu gov ua)
Автор: РБК-Украина

На контрольном пункте въезда-выезда "Чаплинка" на административной границе с оккупированным Крымом затянулись ремонтные работы. КПВВ не будет работать еще месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Херсонского пограничного отряда.

Сообщается, что на административной границе в штатном режиме продолжают работать КПВВ "Каланчак" и "Чонгар".

"По решению Херсонской областной государственной администрации работа контрольного пункта въезда-выезда "Чаплинка" временно прекращена в связи с проведением ремонтных работ инфраструктуры КПВВ до 15 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, КПВВ "Чапплинка" закрыли еще 7 июня, предполагалось, что ремонтные работы продлятся две недели.

Но позже сообщили, что ремонт продлится до 15 июля, а теперь стало известно, что он не будет работать до 15 августа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым КПВВ Чаплинка
NEWS
Аваков покинул пост главы МВД. Рада приняла отставку министра
Аваков покинул пост главы МВД. Рада приняла отставку министра
DAILY
Виктор Ляшко: Делаем все, чтобы осенью локдауна не было, но этого не исключаем
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Ляшко: Делаем все, чтобы осенью локдауна не было, но этого не исключаем