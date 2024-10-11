Ремонт авто: чому запчастини-підробки не можуть бути якісними

Намагаючись зекономити на запчастині при ремонті авто, власник ризикує придбати геть непридатну деталь. Але віра в те, що дешеві і якісні запчастини в принципі існують, в багатьох з нас міцна як ніяка інша. Чому не можна купувати дешеві запчастини?
Про те, чому деталі-підробки не можуть бути якісними, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Intercars.
З одного боку – так звані оригінальні запчастини; вони максимально якісні, але часто справді могли б коштувати дешевше. На протилежному кінці цінової лінійки – максимально дешеві деталі. Ніхто не очікує від них якості оригінальних, але на ділі від них іноді не варто очікувати взагалі будь-якої працездатності. В наш час такий контрафакт нечасто маркують якимось відомим брендом, але ми говоримо про те, що часом це підробки не під якусь товарну марку, а під запчастину як таку – при тому що насправді і запчастиною назвати їх не можна.
Щоб зрозуміти сутність дешевих запчастин, треба розібратись, чому якісні деталі коштують дорого. Отже, параметри роботи кожного гвинтика розробляються ще під час проектування всієї машини, причому в ув’язці з іншими, сусідніми деталями. Спочатку все розраховується конструкторами на папері і в комп’ютерах, потім багатократно випробовується у складі всього вузла і всього автомобіля. Найбільш відповідальні частини випробовуються окремо на спеціальних стендах.
І тільки коли спроектований вузол без нарікань забезпечить належну кількість спрацювань – а цикли вимірюються сотнями тисяч і мільйонами – він запускається у серію. Звісно, з першого разу ніколи не виходить, і попередні тести виявляють передчасний знос або нештатну втрату параметрів. Тому протягом випробувань конструктори та технологи не раз і не два щось переробляють і перераховують.
Проте і після того оригінальний компонент не вважається готовим. Деталь передають в руки технологів, які відпрацьовують послідовні операції її виготовлення, щоби забезпечити запчастині ті ж характеристики, що були досягнуті на дослідних зразках, виготовлених вручну. А значить, на деталь чекає нова серія тестів, усунення негараздів і доведення до конвеєрного ідеалу.
З іншого боку, безіменна продукція no name більшість вищезгаданих етапів підготовки до виробництва не проходить. У таких виробників для цього немає ані можливостей, ані бажання. Вони більш-менш вдало повторюють розміри та форму запчастини, але не переймаються її матеріалами: міцністю та твердістю сталі, температуростійкістю пластика, стійкістю гуми до стирання та до ультрафіолетових променів тощо.
В деяких випадках такі напівкустарні виробники можуть щось вгадати – наприклад, характеристики сталі для корпусної деталі, але не дотриматись при тому параметрів внутрішніх елементів цього вузла, наприклад, пластикових вкладишів кульового шарніра. Часто крім невідповідних матеріалів вони використовують застарілі технології – наприклад, зварювання корпусу чи закріплення ізолятора свічки. І в результаті деталь якійсь час працює нормально, але триває це не так довго, як хотілось би власнику авто – або зовсім недовго.
Як можна зрозуміти з вищесказаного, легше підробити деталі, високий рівень яких ховається в якості матеріалів і технологіях виготовлення.
Наприклад, сьогодні не становить проблеми підробити зовнішність суперпопулярної лампи-галогенки для фари, поставивши на ній тавро будь-якого відомого бренду. Для цього достатньо мати виробниче обладнання середини ХХ століття. При тому що оригінальну сучасну лампу відрізняє від підробки тиск газу-галогена всередині колби. Це параметр, який не можна перевірити, роздивляючись лампу в магазині. Так само як не можна перевірити товщину скла колби і тип скла – яке має бути надміцним кварцовим, а не звичайним силікатним. Обладнання для виробництва ламп з кварцовим склом дуже дороге і рідкісне, тому виробники no name не можуть випускати лампи з сучасними характеристиками. Але схожі зовні підробки цілком можуть – і роблять це багатотисячними тиражами.
І таких прикладів можна привести десятки і сотні.
Отже, сподіваємось, зрозуміло, чому дешева запчастина для авто не може бути якісною. І чому якісні деталі завжди дорогі, теж зрозуміло. На жаль, напряму використовувати цю логіку при покупці компонентів для ремонту не вийде: не все дороге буде якісним. А значить, принципово важливо правильно обрати місце покупки. Шукайте запчастини у добре відомому, перевіреному магазині чи на сайті, де можна знайти справжній оригінал, а з іншого боку, де з вас не запросять зайвого за доступну альтернативну деталь. Але про якісну альтернативу – так званий аналог – варто поговорити наступного разу.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, які колісні диски для авто кращі – литі чи штамповані.