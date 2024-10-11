Ремонт авто: почему запчасти-подделки не могут быть качественными

Пытаясь сэкономить на запчасти при ремонте авто, владелец рискует приобрести совсем непригодную деталь. Но вера в то, что дешевые и качественные запчасти в принципе существуют, у многих из нас крепка как никакая другая. Почему нельзя покупать дешевые запчасти?
О том, почему детали-подделки не могут быть качественными, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи использовались материалы Autocentre и Intercars.
С одной стороны – так называемые оригинальные запчасти; они максимально качественные, но часто могли бы стоить дешевле. На противоположном конце ценовой линейки – очень дешевые детали. Никто не ожидает от них качества оригинальных, но на деле от них иногда не стоит ожидать вообще какой-либо работоспособности. В наше время такой контрафакт нечасто маркируется каким-то известным брендом, но мы говорим о том, что порой это подделки не под какую-то товарную марку, а под запчасть как таковую – при том, что на самом деле и запчастью назвать их нельзя.
Чтобы понять суть дешевых запчастей, нужно разобраться, почему качественные детали стоят дорого. Следовательно, параметры работы каждого винтика разрабатываются еще при проектировании всей машины, причем в увязке с другими соседними деталями. Поначалу все рассчитывается конструкторами на бумаге и в компьютерах, затем многократно испытывается в составе всего узла и всего автомобиля. Более ответственные части испытываются раздельно на особых щитах.
И только когда спроектированный узел без нареканий обеспечит должное количество срабатываний – а циклы измеряются сотнями тысяч и миллионами – он запускается в серию. Конечно, с первого раза никогда не выходит, и предварительные тесты обнаруживают преждевременный износ или нештатную потерю параметров. Поэтому в течение испытаний конструкторы и технологи не раз и не два что-то перерабатывают и пересчитывают.
Однако и после этого оригинальный компонент не считается готовым. Деталь передают в руки технологов, отрабатывающих последовательные операции ее изготовления, чтобы обеспечить запчасти те же характеристики, что были достигнуты на опытных образцах, изготовленных вручную. А значит, деталь ждет новая серия тестов, устранение неурядиц и доведение до конвейерного идеала.
Не считая того, безымянная продукция no name большая часть вышеупомянутых этапов подготовки к производству не проходит. У таких производителей для этого нет ни возможностей, ни желаний. Они более или менее удачно повторяют размеры и форму запчасти, но не заботятся о ее материалах: прочностью и твердостью стали, температуростойкостью пластика, стойкостью резины к истиранию и ультрафиолетовым лучам и т.д.
В некоторых случаях такие полукустарные производители могут что-то угадать – например, характеристики стали для корпусной детали, но не придерживаться при этом параметров внутренних элементов этого узла, например пластиковых вкладышей шарового шарнира. Часто, кроме неподходящих материалов, они используют устаревшие технологии – например, сварку корпуса или закрепление изолятора свечи. И в результате деталь какое-то время работает нормально, но длится это не так долго, как хотелось бы владельцу авто – или совсем недолго.
Как можно понять из вышесказанного, легче подделать детали, высокий уровень которых скрывается в качестве материалов и технологиях изготовления.
К примеру, сегодня не составляет проблемы подделать внешность суперпопулярной лампы-галогенки для фары, поставив на ней клеймо любого известного бренда. Для этого достаточно иметь производственное оборудование в середине ХХ века. При том, что оригинальную современную лампу отличает от подделки давление газа-галогена внутри колбы. Это параметр, который нельзя проверить, рассматривая лампу в магазине. Так же как нельзя проверить толщину стекла колбы и тип стекла – которое должно быть сверхпрочным кварцевым, а не обычным силикатным. Оборудование для производства ламп с кварцевым стеклом очень дорогостоящее и редкое, поэтому производители no name не могут выпускать лампы с современными характеристиками. Но схожие снаружи подделки вполне могут – и делают это многотысячными тиражами.
И таких примеров можно привести десятки и сотни.
Итак, надеемся, понятно почему дешевая запчасть для авто не может быть качественной. И почему качественные детали всегда дорогостоящи, тоже понятно. К сожалению, напрямую использовать эту логику при покупке компонентов для ремонта не получится: не все дорогое будет качественным. А значит, важно правильно выбрать место покупки. Ищите запчасти в хорошо известном, проверенном магазине или на сайте, где можно найти подлинный оригинал, а с другой стороны, где из вас не пригласят лишнего за доступную альтернативную деталь. Но о качественной альтернативе – так называемом аналоге – стоит поговорить в следующий раз.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, какие колесные диски для авто лучше – литые или штампованные.