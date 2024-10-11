Ремонт авто: чому запчастини-підробки не можуть бути якісними

Намагаючись зекономити на запчастині при ремонті авто, власник ризикує придбати геть непридатну деталь. Але віра в те, що дешеві і якісні запчастини в принципі існують, в багатьох з нас міцна як ніяка інша. Чому не можна купувати дешеві запчастини?

З одного боку – так звані оригінальні запчастини; вони максимально якісні, але часто справді могли б коштувати дешевше. На протилежному кінці цінової лінійки – максимально дешеві деталі. Ніхто не очікує від них якості оригінальних, але на ділі від них іноді не варто очікувати взагалі будь-якої працездатності. В наш час такий контрафакт нечасто маркують якимось відомим брендом, але ми говоримо про те, що часом це підробки не під якусь товарну марку, а під запчастину як таку – при тому що насправді і запчастиною назвати їх не можна.

Чому якісні деталі дорогі

Щоб зрозуміти сутність дешевих запчастин, треба розібратись, чому якісні деталі коштують дорого. Отже, параметри роботи кожного гвинтика розробляються ще під час проектування всієї машини, причому в ув’язці з іншими, сусідніми деталями. Спочатку все розраховується конструкторами на папері і в комп’ютерах, потім багатократно випробовується у складі всього вузла і всього автомобіля. Найбільш відповідальні частини випробовуються окремо на спеціальних стендах.

І тільки коли спроектований вузол без нарікань забезпечить належну кількість спрацювань – а цикли вимірюються сотнями тисяч і мільйонами – він запускається у серію. Звісно, з першого разу ніколи не виходить, і попередні тести виявляють передчасний знос або нештатну втрату параметрів. Тому протягом випробувань конструктори та технологи не раз і не два щось переробляють і перераховують.

Проте і після того оригінальний компонент не вважається готовим. Деталь передають в руки технологів, які відпрацьовують послідовні операції її виготовлення, щоби забезпечити запчастині ті ж характеристики, що були досягнуті на дослідних зразках, виготовлених вручну. А значить, на деталь чекає нова серія тестів, усунення негараздів і доведення до конвеєрного ідеалу.

Чому неякісні запчастини дешеві

З іншого боку, безіменна продукція no name більшість вищезгаданих етапів підготовки до виробництва не проходить. У таких виробників для цього немає ані можливостей, ані бажання. Вони більш-менш вдало повторюють розміри та форму запчастини, але не переймаються її матеріалами: міцністю та твердістю сталі, температуростійкістю пластика, стійкістю гуми до стирання та до ультрафіолетових променів тощо.

В деяких випадках такі напівкустарні виробники можуть щось вгадати – наприклад, характеристики сталі для корпусної деталі, але не дотриматись при тому параметрів внутрішніх елементів цього вузла, наприклад, пластикових вкладишів кульового шарніра. Часто крім невідповідних матеріалів вони використовують застарілі технології – наприклад, зварювання корпусу чи закріплення ізолятора свічки. І в результаті деталь якійсь час працює нормально, але триває це не так довго, як хотілось би власнику авто – або зовсім недовго.

Як можна зрозуміти з вищесказаного, легше підробити деталі, високий рівень яких ховається в якості матеріалів і технологіях виготовлення.

Наприклад, сьогодні не становить проблеми підробити зовнішність суперпопулярної лампи-галогенки для фари, поставивши на ній тавро будь-якого відомого бренду. Для цього достатньо мати виробниче обладнання середини ХХ століття. При тому що оригінальну сучасну лампу відрізняє від підробки тиск газу-галогена всередині колби. Це параметр, який не можна перевірити, роздивляючись лампу в магазині. Так само як не можна перевірити товщину скла колби і тип скла – яке має бути надміцним кварцовим, а не звичайним силікатним. Обладнання для виробництва ламп з кварцовим склом дуже дороге і рідкісне, тому виробники no name не можуть випускати лампи з сучасними характеристиками. Але схожі зовні підробки цілком можуть – і роблять це багатотисячними тиражами.

І таких прикладів можна привести десятки і сотні.

Коротко

Отже, сподіваємось, зрозуміло, чому дешева запчастина для авто не може бути якісною. І чому якісні деталі завжди дорогі, теж зрозуміло. На жаль, напряму використовувати цю логіку при покупці компонентів для ремонту не вийде: не все дороге буде якісним. А значить, принципово важливо правильно обрати місце покупки. Шукайте запчастини у добре відомому, перевіреному магазині чи на сайті, де можна знайти справжній оригінал, а з іншого боку, де з вас не запросять зайвого за доступну альтернативну деталь. Але про якісну альтернативу – так званий аналог – варто поговорити наступного разу.