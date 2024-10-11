Ремонт авто: почему запчасти-подделки не могут быть качественными

Пытаясь сэкономить на запчасти при ремонте авто, владелец рискует приобрести совсем непригодную деталь. Но вера в то, что дешевые и качественные запчасти в принципе существуют, у многих из нас крепка как никакая другая. Почему нельзя покупать дешевые запчасти?

О том, почему детали-подделки не могут быть качественными, читайте в материале РБК-Украина .

С одной стороны – так называемые оригинальные запчасти; они максимально качественные, но часто могли бы стоить дешевле. На противоположном конце ценовой линейки – очень дешевые детали. Никто не ожидает от них качества оригинальных, но на деле от них иногда не стоит ожидать вообще какой-либо работоспособности. В наше время такой контрафакт нечасто маркируется каким-то известным брендом, но мы говорим о том, что порой это подделки не под какую-то товарную марку, а под запчасть как таковую – при том, что на самом деле и запчастью назвать их нельзя.

Почему качественные детали дорогие

Чтобы понять суть дешевых запчастей, нужно разобраться, почему качественные детали стоят дорого. Следовательно, параметры работы каждого винтика разрабатываются еще при проектировании всей машины, причем в увязке с другими соседними деталями. Поначалу все рассчитывается конструкторами на бумаге и в компьютерах, затем многократно испытывается в составе всего узла и всего автомобиля. Более ответственные части испытываются раздельно на особых щитах.

И только когда спроектированный узел без нареканий обеспечит должное количество срабатываний – а циклы измеряются сотнями тысяч и миллионами – он запускается в серию. Конечно, с первого раза никогда не выходит, и предварительные тесты обнаруживают преждевременный износ или нештатную потерю параметров. Поэтому в течение испытаний конструкторы и технологи не раз и не два что-то перерабатывают и пересчитывают.

Однако и после этого оригинальный компонент не считается готовым. Деталь передают в руки технологов, отрабатывающих последовательные операции ее изготовления, чтобы обеспечить запчасти те же характеристики, что были достигнуты на опытных образцах, изготовленных вручную. А значит, деталь ждет новая серия тестов, устранение неурядиц и доведение до конвейерного идеала.

Почему некачественные запчасти дешевы

Не считая того, безымянная продукция no name большая часть вышеупомянутых этапов подготовки к производству не проходит. У таких производителей для этого нет ни возможностей, ни желаний. Они более или менее удачно повторяют размеры и форму запчасти, но не заботятся о ее материалах: прочностью и твердостью стали, температуростойкостью пластика, стойкостью резины к истиранию и ультрафиолетовым лучам и т.д.

В некоторых случаях такие полукустарные производители могут что-то угадать – например, характеристики стали для корпусной детали, но не придерживаться при этом параметров внутренних элементов этого узла, например пластиковых вкладышей шарового шарнира. Часто, кроме неподходящих материалов, они используют устаревшие технологии – например, сварку корпуса или закрепление изолятора свечи. И в результате деталь какое-то время работает нормально, но длится это не так долго, как хотелось бы владельцу авто – или совсем недолго.

Как можно понять из вышесказанного, легче подделать детали, высокий уровень которых скрывается в качестве материалов и технологиях изготовления.

К примеру, сегодня не составляет проблемы подделать внешность суперпопулярной лампы-галогенки для фары, поставив на ней клеймо любого известного бренда. Для этого достаточно иметь производственное оборудование в середине ХХ века. При том, что оригинальную современную лампу отличает от подделки давление газа-галогена внутри колбы. Это параметр, который нельзя проверить, рассматривая лампу в магазине. Так же как нельзя проверить толщину стекла колбы и тип стекла – которое должно быть сверхпрочным кварцевым, а не обычным силикатным. Оборудование для производства ламп с кварцевым стеклом очень дорогостоящее и редкое, поэтому производители no name не могут выпускать лампы с современными характеристиками. Но схожие снаружи подделки вполне могут – и делают это многотысячными тиражами.

И таких примеров можно привести десятки и сотни.

Кратко

Итак, надеемся, понятно почему дешевая запчасть для авто не может быть качественной. И почему качественные детали всегда дорогостоящи, тоже понятно. К сожалению, напрямую использовать эту логику при покупке компонентов для ремонта не получится: не все дорогое будет качественным. А значит, важно правильно выбрать место покупки. Ищите запчасти в хорошо известном, проверенном магазине или на сайте, где можно найти подлинный оригинал, а с другой стороны, где из вас не пригласят лишнего за доступную альтернативную деталь. Но о качественной альтернативе – так называемом аналоге – стоит поговорить в следующий раз.