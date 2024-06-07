Ремені чи подушки безпеки: що важливіше у сучасних машинах

Перш ніж розпочати обговорення засобів пасивної безпеки нагадаємо, що Правила Дорожнього руху України (п. 5.1.б та п. 2.3.в) вимагають обов’язкового використання ременів водієм і усіма пасажирами легкового авто незалежно від місця кожного в машині.

Передбачений за невиконання цих пунктів штраф становить 510 грн. (ст.121 ч.5 КУпАП). Покарання може накладатись як на водія, в машині якого був непристебнутий пасажир, так і на самого пасажира.

Для чого потрібні ремені і подушки безпеки

Обидва засоби відносяться до системи пасивної безпеки, завдання якої – врятувати життя чи знизити важкість травм людей після того, як сталося зіткнення.

Ремені мають утримати людину на її сидінні, точніше – на відстані від деталей інтер’єру та кузова, о які під час ДТП б’ється все, що було не зафіксовано в салоні. Адже саме від цих ударів і травмується людина всередині машини.

Подушка безпеки грає приблизну ту ж саму роль. А якщо точніше, вона пом’якшує силу удару тіла о деталі інтер’єру в тих місцях, де цей удар найбільш ймовірний. Тому в салоні машини подушок може бути багато, аж до 12 – 16 одиниць.

Кожна подушка (ще їх називають аербегами) розгортається за лічені долі секунди (0,02-0,05 с) після першого удару ДТП, але – тільки якщо на це буде команда електронного модуля. А команди може і не бути, якщо електроніка вирішить, що спрацювання певної подушки недоцільне: наприклад, коли навпроти неї немає пасажира, коли швидкість зіткнення невелика тощо.

Непристебнутий ремінь людини навпроти подушки часто теж є причиною для відмови в її активації.

Ремінь чи подушка

Спрацювання аербегів прив’язали до статусу ременів безпеки через те, що подушка без пасів може бути неефективною, а то й небезпечною. Адже розгортається аербег завдяки вибуху піропатрона, який наповнює тканинний мішок газами з такою силою, що може розбити обличчя, якщо воно опиниться надто близько в цей момент. А саме ремінь утримує людину на сидінні в стандартній позиції, на яку розрахована і форма подушки, і місце її розташування, і алгоритм розгортання.

Тож, щоб не сталося так, що подушка замість врятувати пасажира (водія) від травм додасть йому своїх ушкоджень, конструктори вважають первинним ремінь безпеки: людина має бути пристебнута, і пристебнута правильно.

Недоліки подушок безпеки

З одного боку, добре, що подушки працюють адресно: їх можна розмістити саме там, де є загроза контакту людини з кузовом. Але з іншого, ремені більш універсальні – вони тримають людину на сидінні при більшості варіантів зіткнень. В той час як аербег мало не на кожен випадок потрібен свій: фронтальний, колінний, боковий, центральний тощо.

Друга серйозна проблема подушок в кратності їхнього спрацювання: вони буквально одноразові, здуваючись максимум за 5 – 10 секунд. При тому що в одному ДТП машина часто зазнає декілька зіткнень, і в другому-третьому люди вже не отримають від подушок захисту.

Таким чином, як самостійний засіб безпеки аербеги далекі від ідеалу.

Коротко

Те, що всі нинішні автівки мають у салоні одночасно і ремені, і подушки говорить про те, що кожна з цих систем має своє призначення. А значить, протиставляти їх не можна – обидві працюють на безпеку водія і пасажирів. Але починається все з ременя: він працює більш комплексно, та й якщо він не застебнутий, подушки можуть не активуватись. Одне слово, пристібайтесь щоразу, коли сідаєте в машину.