ua en ru
Ср, 03 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Яремчук голом доклався до перемоги "Валенсії" в Ла Лізі: відео

Валенсія, Середа 03 січня 2024 09:54
UA EN RU
Яремчук голом доклався до перемоги "Валенсії" в Ла Лізі: відео Фото: Роман Яремчук в обіймах партнерів (plazadeportiva.valenciaplaza.com)
Автор: Антон Федорців

Форвард збірної України Роман Яремчук відкрив рахунок у протистоянні 19-го туру чемпіонату Іспанії проти "Вільярреала".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Ла Ліга, 19-й тур

"Валенсія" – "Вільярреал" – 3:1

Голи: Яремчук, 4, Пепелу, 27, 57 (обидва – пенальті) – Морено, 73

"Кажани" повели в дебюті зустрічі. Гая на лінії поля отримав передачу з глибини та відкинув м'яч назад Яремчуку. А той з центру штрафного майданчика потужно пробив повз голкіпера.

У середині тайму "Валенсія" закріпила перевагу. Це Пепелу впевнено реалізував одинадцятиметровий за фол проти Дуро. А на старті другої половини хавбек господарів холоднокровно виконав ще один вирок – за гру рукою оборонця "Жовтої субмарини".

Гості зуміли уникнути розгромної поразки. Ахомаш накрутив кількох оборонців і в межах штрафного віддав на Морено, який влучно пробив у дальній кут – 3:1 у підсумку. "Валенсія" завдяки перемозі піднялася на 9-те місце (26 очок), а "Вільярреал" – 13-й (19 пунктів).

Яремчук провів на полі 70 хвилин. Гол у ворота "Жовтої субмарини" став для українця першим у Ла Лізі. Раніше нападник забитим м'ячем приніс "кажанам" перемогу в Кубку Іспанії над скромною "Аросою" (1:0).

Нагадаємо, напередодні склали нестандартні спортивні прогнози на 2024 рік.

До слова, раніше підготували дайджест головних спортивних подій 2023 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат Іспанії Валенсия
NEWS
ЗСУ просунулися в районі Вербового, росіяни покинули деякі позиції, - Генштаб
ЗСУ просунулися в районі Вербового, росіяни покинули деякі позиції, - Генштаб
DAILY
Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році
РБК-Українаінформаційне агентство Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році