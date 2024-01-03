Яремчук голом доклався до перемоги "Валенсії" в Ла Лізі: відео
Форвард збірної України Роман Яремчук відкрив рахунок у протистоянні 19-го туру чемпіонату Іспанії проти "Вільярреала".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Іспанія, Ла Ліга, 19-й тур
"Валенсія" – "Вільярреал" – 3:1
Голи: Яремчук, 4, Пепелу, 27, 57 (обидва – пенальті) – Морено, 73
"Кажани" повели в дебюті зустрічі. Гая на лінії поля отримав передачу з глибини та відкинув м'яч назад Яремчуку. А той з центру штрафного майданчика потужно пробив повз голкіпера.
У середині тайму "Валенсія" закріпила перевагу. Це Пепелу впевнено реалізував одинадцятиметровий за фол проти Дуро. А на старті другої половини хавбек господарів холоднокровно виконав ще один вирок – за гру рукою оборонця "Жовтої субмарини".
Гості зуміли уникнути розгромної поразки. Ахомаш накрутив кількох оборонців і в межах штрафного віддав на Морено, який влучно пробив у дальній кут – 3:1 у підсумку. "Валенсія" завдяки перемозі піднялася на 9-те місце (26 очок), а "Вільярреал" – 13-й (19 пунктів).
Яремчук провів на полі 70 хвилин. Гол у ворота "Жовтої субмарини" став для українця першим у Ла Лізі. Раніше нападник забитим м'ячем приніс "кажанам" перемогу в Кубку Іспанії над скромною "Аросою" (1:0).
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